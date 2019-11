El Episcopado le respondió a Eduardo Valdés sobre el aborto

El fin de semana, en declaraciones radicales, Valdés, actual legislador por el Parlasur y que el 10 de diciembre asumirá en la cámara baja en reemplazo de Pino Solanas (que iría como embajador de la Unesco en París), había sido entrevistado por la radio de la Ciudad y se había manifestado acerca de las declaraciones de Alberto Fernández sobre un eventual envío urgente de un proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo."Va a ser ley y yo creo que el Papa lo va a entender", arriesgó el dirigente e incluso manifestó que "en Roma está legalizado el aborto y no excomulgaron a nadie".

De alguna manera, intentó contestarle también a monseñor Héctor Aguer, ex arzobispo platense de conocidas posturas conservadoras. Pero unos cuatro días antes, el obispo de La Plata, Víctor ‘Tucho’ Fernández -cercano a Francisco y de simpatías peronistas- había cuestionado al presidente electo por expresar la necesidad de avanzar en un proyecto "que divide" contrariando lo declarado en campaña (había dicho que no era un tema ‘urgente’).

Ayer los obispos decidieron "cortar de raíz" -al decir de un ex colaborador de Jorge Bergoglio- la atrevida frase de Valdès. El comunicado del Episcopado sostuvo que "los Obispos argentinos expresamos el compromiso irrevocable del Santo Padre para con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Como lo hemos mencionado en la carta Francisco, el Papa de todos: ‘El Papa Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor, y a través de los voceros formalmente designados por él. Nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa’".

En este sentido, el documento difundido menos de 24 horas después de las declaraciones del ex embajador en El Vaticano, recordaba que "subordinar su magisterio doctrinal a coyunturas políticas resulta inaceptable. Por eso, invitamos a descubrir que el aporte a la realidad del país que pueda dar Francisco, hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales".

Minutos después de conocerse el duro comunicado, Valdés utilizó su cuenta de Twitter para excusarse: "Tergiversan mis dichos sobre el aborto. Acá el audio original (paso un link que estaba roto). En todo momento aclaré que Francisco NO piensa como yo en este tema, y está bien que así sea. No cuenten conmigo los que quieran enfrentar al Papa con el nuevo gobierno". El antiguo colaborador de Bergoglio consultado, que también conoce al legislador del Parlasur, dijo que este último "sufre de verborragia".

Unas horas antes, Felipe Sola, favorito para ocupar la Cancillería en el gobierno de Alberto Fernández, también hizo mención a la relación de la futura administración con Francisco: "Nuestra decisión es tener al Papa como guía en muchas cuestiones de la vida cotidiana".

En este marco, el actual diputado indicó que la relación con Jorge Bergoglio "no se va a quebrar por el aborto" al considerar que "es muy profunda, nuestra decisión de tenerlo como guía en muchas cuestiones de la vida cotidiana es muy profunda también. Tenemos un Papa excepcional, de esa admiración no puede salir una mala relación". Y, respecto al controversial tema, opinó que "una parte a lo mejor no se condice. Bueno, ocurre en el caso de despenalización del aborto. Puede ocurrir. Soy absolutamente pro Francisco y voté a favor de la despenalización" de la interrupción voluntaria del embarazo, cerró el ex gobernador bonaerense.