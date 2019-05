El fallido de Santilli: "Nuestro candidato es María Euge..."

"Nuestro candidato es María Eug... es, eh... Mauricio Macri", expresó el mandatario en diálogo con FutuRock, lo que desató bromas de los conductores del programa Crónica Anunciada.

"No tenemos ninguna duda: Macri es candidato a Presidente; (María Eugenia) Vidal, a gobernadora, y (Horacio Rodriguez) Larreta, a jefe de Gobierno", sostuvo el funcionario.

Además, el también ministro de Seguridad porteño, evaluó como "lo mejor y más saludable" que el primer mandatario sea el candidato "sin ir a una interna".

"Estos primeros cuatro años fueron durísimos, pero tenemos que seguir por el mismo camino, el candidato a presidente es Macri, y lo más saludable sería que Macri sea candidato sin ir a una interna", precisó.

Por otro lado, sobre la fórmula encabezada por el ex jefe de gabinete kirchnerista Alberto Fernández, Santilli admitió que la noticia lo "sorprendió". "Me sorprendió la fórmula Fernández-Fernández. Creo que Cristina (Kirchner) quiere ampliar su base electoral", dijo, pero sostuvo que al oficialismo "no" le cambia "nada" esa fórmula.