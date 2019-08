Luego de la reunión del sábado, de la que también formó parte el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, Lacunza aseguró en el programa de Mirtha Legrand: "Cumplimos con todo el acuerdo con el FMI y no hay motivos para que no se entregue el desembolso -de US$ 5.400 millones- que está previsto -mes de septiembre".

Cerca de las 15, en las oficinas de la calle México, el Jefe del Departamento del Hemisferio Occidental de la entidad, Alejandro Werner, y el jefe de la misión Argentina, Roberto Cardarelli, se juntaron con los economistas del principal cuadro opositor.

Fernández había dialogado con el FMI en junio y tras aquél cónclave aseguró: "Le transmití al FMI nuestra disposición a reformular los acuerdos sin exigirle más esfuerzos a nuestro pueblo".