El fuerte respaldo de Mauricio Macri a Patricia Bullrich

En esa línea, continuó: "Va a apoyarse y respaldarse en un equipo de gente muy valioso que tiene experiencia, que ya estuvo". "¿Sabés lo que es lidiar con un Estado lleno de talibanes de La Cámpora? Eso lo vivimos nosotros, y gobernar frente a tantos intereses mafiosos, que se van a enfrentar a cualquier cambio", agregó Macri,

El video es un fragmento de una entrevista realizada por LN + que fue editada por el PRO para presentar el momento en en el que Macri destaca la personalidad y virtudes de Bullrich.

Además, el expresidente resaltó el enfrentamiento de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio con : "Patricia lo echó de Ezeiza, que quería apropiarse. Se bancó y nos bancamos juntos el ataque virulento contra la Gendarmería acusándola de hacer desaparecer a (Santiago) Maldonado, y no dio un paso atrás".

"Sostuvo a la Gendarmería porque estaba combatiendo al narcotráfico exitosamente, no como ahora, que no solo han soltado los presos y les han devuelto la comunicación en las cárceles para que organicen todos los delitos que quieran, sino que han permitido que el narco se despliegue en todo el país", resaltó Macri.

Javier Milei ofrece cargo un cargo Macri que fue rechazado

El candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, le hizo este sábado un guiño a uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC), Mauricio Macri, al adelantar que en caso de ganar las elecciones le ofrecería al ex mandatario "un rol destacado" dentro su eventual gabinete.

“Si soy Presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima. Un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, es alguien que puede abrir mercados”, comentó Milei en declaraciones radiales.

Milei recordó también las últimas charlas mantenidas con el ex presidente. "Hablamos de varios temas. Pero me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mi dado el vínculo que tenemos”, comentó el candidato libertario.

Sin embargo, este mismo sábado dirigentes de Juntos por el Cambio manifestaron públicamente que el ofrecimiento del libertario a Macri era una "chicana" que no iba a ser aceptada.

Precisamente, hoy el PRO publicó el video en el Macri brinda su total apoyo a la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, con lo cual quedaría desmentido el presunto acercamiento del exjefe de Estado con Milei.