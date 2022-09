"Es algo que estamos conversando porque no es una solución única para el sector, no hay una solución mágica. No creo que una sola medida pueda resolver todos los problemas, pero si es algo que podamos ir conversando, o una medida que pueda resolver a la mayoría de las empresas", dijo Ávila.

Ávila destacó la importancia de aplicar "políticas bien diseñadas" debido a los riesgosas que son las inversiones en el sector.

"Es muy característico de la industria minera (el riesgo en las inversiones) y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer políticas públicas. Son inversiones que llevan un riesgo muy alto implícito. La variación de los costos y la variación de los precios de los commodities hace que las inversiones sean muy riesgosas", sostuvo la funcionaria.

Y agregó: "Por eso es importante la previsibilidad, las reglas claras con políticas bien diseñalas que le permita a las empresas proyectar". La funcionaria y los representantes de los empresarios mineros se reunieron este lunes con el ministro de Economía, Sergio Massa.

Ávila le envió este martes un mensaje al propio Gobierno al sostener la importancia de "pulir detalles" para tener la "estabilidad fiscal" necesaria para el desembarco de más inversiones, y también puso el foco en la disponibilidad de dólares para las importaciones.

Las exportaciones mineras acumuladas durante los primeros ocho meses del 2022 crecieron un 26,4 % frente al mismo período 2021. Cinco provincias se destacan en la actividad, acumulando 97,6 % de las ventas al exterior: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca.

"Es importante el trabajo coordinado con políticas públicas a largo plazo. La estabilidad fiscal, que tenemos que pulir ciertos detalles para que funcione plenamente. Tiene que ver también con el acceso a divisas para que las empresas puedan importar. La minería hoy de cada diez dólares que exporta importa solo uno, es una actividad estructuralmente superavitaria y a la hora de tomar decisiones del Estado eso pesa", concluyó.