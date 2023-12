El Gobierno anunciará mañana las primeras medidas económicas

"Estamos todos muy preocupados por Argentina, entendemos la ansiedad. Mañana, está por definirse el horario, los anuncios estarán hechos en materia económica por el ministro Luis Caputo. Argentina está desordenada, tiene un problema monetaria, el presidente Milei lo viene relatando, impacta y seguirá impactando en los precios. La política monetaria tiene rezagos y lleva tiempo corregirla. A partir de mañana, el ministro Caputo dará precisiones", expresó Adorni.

Antes de contestar las cinco preguntas dispuestas por la vocería, Adorni afirmó que el Gobierno de Milei apuesta "a terminar con la Argentina en decadencia y con el problema de la inflación que generó la política".

"Es el momento de salir y esa es la decisión del presidente, que este sea el inicio de una Argentina distinta, del mérito y de la que no tengamos que sufrir la pobreza, la indigencia, los sueldos bajos. Es un momento complejo, una Argentina desordenada, una Argentina en la que tal vez nos ganó en un primer tiempo la decadencia y se perdió en parte aquella Argentina pujante". señaló.

"El no hay plata no es una frase hecha. No hay plata y se respetará a rajatabla el que no podemos gastar más de lo que tenemos. Esa es una de las principales líneas que resaltó el presidente en su discurso", resaltó Adorni.

En cuanto a las reformas tributarias, el vocero comentó: "Los desafíos económicos son enormes, ese es un gran desafío, todos sabemos que el entramado impositivo de Argentina es inviable. El tema de la inflación es el tema central que le preocupa a la gente. Está claro que es una decisión del presidente cambiar de raíz este tema siniestro que viene padeciendo el país, un sector de privilegiados contra un sector que la está pasando muy mal".

También aclaró que los empleados públicos que trabajan en el Estado no deben tener ninguna preocupación por mantener su puesto y que deben diferenciarse de los "empleados militantes, que no aportan nada y quitan productividad".

Adorni reveló que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, "quedó fascinado con Argentina", luego de aceptar la invitación de Milei de estar presente en el acto de su asunción en el Congreso Nacional.