El Gobierno aumenta a $70 mil la ayuda escolar

Según se consignó, este beneficio alcanzará a 7.300.000 de chicos y será oficializado mediante un decreto del presidente Javier Milei que será publicado en el Boletín Oficial. La actualización del monto de esta ayuda -que hasta ahora era de $17 mil- fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Petovello.

La medida alcanza a 3.300.000 de chicos y chicas asociados a la Asignación Universal por Hijo, 3.500.000 de menores con padres en relación de dependencia y monotributo, y 500.000 asociados a jubilados y pensiones no contributivas.

Según señala el texto, el aumento se debe a que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

En tanto, desde la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, se destacó que, "mientras algunos luchan de manera incansable a fin de sostener sus privilegios, el gobierno nacional se compromete a acompañar y ayudar a quienes quieren salir adelante de la mano del esfuerzo y el mérito".

La cartera de Capital Humano recordó que pueden solicitar la Ayuda Escolar las familias que reciben una Asignación Familiar o Universal, tengan hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal.

"Es sin límite de edad en caso de que tengas hijos con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestros particulares matriculados", dice un comunicado de esa cartera.

Para obtener el beneficio, indicaron las fuentes, habrá un tope máximo de ingreso del grupo familiar de $ 3.960.000 (bruto) y un tope máximo de cada integrante del grupo familiar de $ 1.980.000 (bruto).

Para solicitarlo, hay que ingresar al sitio web Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí hay que elegir la opción Hijos.

Se debe presentar un certificado escolar para generar el formulario para cada uno de los hijos. Una vez impreso, se deberá llevar el formulario a la escuela para que la institución complete todos los datos y la firme y luego se deberá sacar una foto y subirla a Mi Anses

Para cobrar la ayuda escolar todos los años es necesario acreditar la escolaridad de tus hijos antes del 31 de diciembre.

Llaryora cuestionó la asistencia escolar que anunció Milei

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, continuó este viernes con sus críticas al Gobierno nacional y cuestionó el anuncio que realizó en las últimas horas el presidente Javier MIlei sobre el otorgamiento de vouchers para asistencia escolar a la clase media.

"No sabía si era un meme el anuncio de los vouchers. ¿Cómo vas a dar un voucher a la clase media y no a sectores populares", dijo el mandatario cordobés en declaraciones a la radio on line Futurock.

Los cuestionamientos entre el gobernador y el Presidente se suceden desde que los diputados del oficialismo cordobés no votaran a favor del proyecto de ley Bases en la Cámara baja, y debió volver a comisión.

Martin Llaryora foto 2.jpg El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, volvió a criticar una decisión del Gobierno de Javier Milei.

En días previos, Llaryora solicitó que se recupere el diálogo, y, en ese sentido, esta mañana indicó: La Argentina necesita modificaciones de legislación, y no se van a poder hacer si no trabajamos todos juntos.

"Los reclamos de todo el país son muy parecidos, algunos ya están yendo por vía judicial", acotó, y completó: La agonía de la Argentina es mucho peor si nos encontramos separados.

En ese ida y vuelta mediático, Llaryora había solicitado que Milei le pidiese disculpas por ciertos dichos, a lo que el presidente le respondió "que lo resuelva con un psicólogo", y en la réplica a esa respuesta, el gobernador cordobés dijo hoy: Que Milei me mande al psicólogo es como que yo lo mande al nutricionista.

"Hay que dejar de gobernar por Twitter y empezar a gobernar en serio", reclamó Llaryora, y en el plano económico acotó: La Nación no manda fondos, porque no produce nada. La producción está en las ciudades y las provincias.

"Córdoba puede subsistir por su solvencia económica, por eso también podemos alzar la voz en nombre de otras provincias", cerró el gobernador.