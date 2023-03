El Gobierno confirmó la baja de 85 mil planes sociales

"A partir del 15 de marzo tengo que liquidar los programas Potenciar Trabajo, y, en virtud de los resultados de la validación, vamos a dar de baja a 85 mil titulares que se suman a 20 mil del Programa Nexo que se paga por determinadas tareas en un plan de actividades que tiene que presentar la Unidad de Gestión", dijo la funcionaria por FM Urbana Play.

La titular de la cartera social confirmó que, entre los beneficiarios que se darán de baja, "hay 12.700 que pertenecen a la Unidad Piquetera", la organización que encabeza desde ayer un piquete en la avenida 9 de Julio y que pretende quedarse hasta mañana.

"No hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal. Con acampe en la calle y la gente de rehén, no los vamos a recibir", sostuvo Tolosa Paz sobre los manifestantes.

Y agregó: "Pasaron 4 meses y le decimos a (Eduardo) Belliboni (principal referente de ese espacio) que traiga a las puertas del Ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera que nos dijo que existían y realizaban tareas y contraprestación, y que está claro no era tal".

La funcionaria remarcó que no hay voluntad del Gobierno Nacional de entregar más altas del programa Potenciar Trabajo.

"Tenemos una posición firme que es respetar a quienes han hecho el proceso de validación de identidad", argumentó.

Tolosa Paz denunció nuevamente que la Unidad Piquetera le cobra a los titulares del Potenciar Trabajo de su organización un 2 por ciento del plan.

"Esto no corresponde, son 9 millones de pesos mensuales que recauda de la comisión que les cobra a las 12.700 personas que en el día de mañana se le van a dar de baja", reiteró.