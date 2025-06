El Gobierno defendió la detención de Juan Grabois: "El que las hace, las paga"

“Que la gente sepa que con nosotros no se jode, con nosotros no, el que las hace las paga. El mensaje es en cabeza de Grabois, pero es para todos los militantes que quieran aprovecharse de estas situaciones”, afirmó la funcionaria en declaraciones a Radio Rivadavia, horas después de la liberación del líder del Frente Patria Grande.

Y aclaró en la misma línea: "Lo importante es la reacción del Gobierno frente al desorden, a las usurpaciones y al intento de toma de un edificio que tenía la decisión de cerrarse porque el Estado no puede pagar unidades básicas del PJ".

“No nos va a desviar la atención lo que diga Juan Grabois”, sostuvo luego de que el dirigente social denunciara la realidad de las comisarías tras su liberación, y sumó: “Hay cosas que estamos arreglando, porque ellos estuvieron 16 años en el Gobierno. ¿Recién ahora saben en qué estado están las instituciones policiales? Es una gran ironía”.

graboisliberado.jpg Juan Grabois fue liberado este domingo por la mañana, luego de estar 14 horas detenido.

Asimismo, Bullrich reafirmó: “Hay algo trascendente, hay una decisión irrevocable, el que toma va preso. El que toma, usurpa con violencia, con cuatro policías privados de su libertad adentro del instituto, la decisión fue clara”.

“Entramos, lo sacamos porque el presidente Javier Milei tiene en claro que el orden es uno de los basamentos para que el país funcione”, contó, y agregó: “Ayer el país entero vio que antes, con una usurpación, podía pasar 20 días, pero ahora los sacamos y van presos. Si el juez decidió largarlo hoy es una decisión judicial”.

Según la ministra de Seguridad, Grabois “tiene varios antecedentes” y alentó otros usurpaciones que “encubre” con dirigentes al frente para “no dar la cara”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1931459561161978148&partner=&hide_thread=false La PFA actuó con firmeza y eficacia. El desalojo fue un éxito. Recuperamos un edificio tomado por militantes que se creían dueños del Estado. Se terminó el vale todo.



Estamos haciendo lo que ningún gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones.



En… https://t.co/CTUUy5y6SZ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 7, 2025

En otro orden, Bullrich salió al cruce de las últimas declaraciones de la expresidenta Cristina Kirchner, que planteó: "Me quieren muerte o presa". Fue en la previa de que la Corte Suprema defina su situación en la Causa Vialidad. Al parecer, el máximo tribunal ratificaría la condena y de esa manera bloquearía su candidatura a legisladora bonaerense.

"Es su evaluación de los hechos, falta la última instancia, la de la Corte, en un proceso que es judicial, no político, y que está en marcha. No hay nada que discutir, estamos a favor de un país en el que no haya impunidad. Depende de la Corte, no opinamos, Milei tiene especial decisión de no meterse en los procesos judiciales", aseveró Bullrich.

"Las decisiones de la Corte tienen que ser cuando ellos lo decidan, no nos metemos en sus decisiones. No sé cuándo será lo de la Corte, ni lo quiero saber", finalizó.