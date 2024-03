El Gobierno denunció al dirigente piquetero Emilio Pérsico por fraude

De acuerdo con los detalles de la presentación, el dirigente social, durante su gestión en el gobierno de Alberto Fernández, habría enviado $473 millones a la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada.

"El Ministerio de Capital Humano por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encabezada por el Dr. Pablo de La Torre, presenta ante la Justicia Federal de la Capital Federal una denuncia penal contra Pérsico por los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público", se detalló.

"Su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados", agregó el Ministerio de Capital Humano en la presentación.

La secretaría de Educación, que depende de la cartera que conduce Sandra Pettovello, analiza cada caso. La denuncia contra Pérsico fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

También indicó que la Secretaría de Economía Social que encabezó Pérsico "ejerce la supervisión y control de las actividades, de las obligaciones asumidas y de la inversión de los fondos del Estado, todos ellos atinentes a los Convenios, con facultades para requerir toda la documentación que considere pertinente para el seguimiento y evaluación de la implementación del programa Potenciar Trabajo".

"Es decir, que dichas unidades de gestión, a fin de poder continuar con el cumplimiento –y por ende con posteriores desembolsos- requerían un informe técnico favorable por parte de la unidad ejecutora, dentro de la órbita de la Secretaría de Economía Social a cargo del Sr. Pérsico", se precisó.

"Ese era el rol de Pérsico en toda esta maniobra: provocar el pago de los subsidios estatales a las organizaciones de su interés. Por lo expuesto, se indica que los fondos del Estado, controlados por el Sr. Pérsico, eran dirigidos a organizaciones de las cuales formó –forma- parte y estaba estrechamente vinculado", insistió Capital Humano en el comunicado.

Al respecto, se remarcó que "habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones (cooperativas o federación de cooperativas), queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública".

La respuesta de Pérsico tras la denuncia del gobierno

El dirigente piquetero respondió este lunes la denuncia presentada en su contra por el Gobierno y sostuvo que se trata de un expediente que ya tuvo "curso legal porque lo había presentado la Coalición Cívica" y que en 2019 "ya fue desestimado".

"Es una denuncia que ya tiene curso legal, ya la había hecho la Coalición Cívica. Empieza por un expediente que venía del gobierno anterior y que yo firmo y cometo un error al firmarlo porque era el expediente de una cooperativa de la que yo había sido parte un año antes, pero ya había renunciado. Pensaba que no había problema, porque fue un año antes y la nueva reglamentación hablaba de tres años", explicó Pérsico en declaraciones a Radio Splendid.

"Apenas pasó eso, me presenté en la Oficina Anticorrupción y me dijeron cómo tenia que salir de ese error, que yo reconocí, y para mí ahí terminó. Fue apenas llegamos al gobierno (de Alberto Fernández)", recordó Pérsico. Y agregó: "Esto que era del 2019 aparece ahora de nuevo porque hoy hubo cortes de ruta. Esta denuncia ya está desestimada. Mi abogada me dijo esto ya está, no hay nada".