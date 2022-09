El Gobierno negó que se trabaje en una ley sobre discursos de odio

"No hay ningún proyecto que se esté analizando en ese sentido. No estamos trabajando en una ley sobre el discurso de odio. No está en agenda ni se estudia una ley denominada mordaza ni nada por el estilo", sostuvo la funcionaria por El Destape Radio.

Estas declaraciones se dieron en respuesta a las afirmaciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que desde el Estado Nacional se propondría una "ley mordaza" a modo de censura de ciertos medios críticos.

En este sentido, Cerruti advirtió que "desde la ley de la Defensa de la Democracia de los '80, sancionada por (Raúl) Alfonsín, y en el actual Código Penal se incluye la incitación a la violencia y la persecución política".

"También nuestra ley de discriminación y la ley de violencia de género incluye la violencia simbólica", detalló.

Y agregó: "El discurso de odio repercute mucho en las redes, y se incrementa en Twitter, donde se han generado microclimas violentos. Tenemos que hablar también de estas cuestiones para ver cómo se puede afrontar este tema que tiene que ver con la convivencia democrática".

La portavoz comentó además que "es necesario un debate en el Congreso sobre una ley de publicidad oficial" y repudió las declaraciones de Patricia Bullrich, titular del PRO, sobre el atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La exministra de Seguridad había asegurado que el presidente Alberto Fernández convirtió "un acto de violencia individual en una jugada política", tras decretar el pasado viernes feriado nacional para llamar a una movilización a Plaza de Mayo y cargar en su Cadena Nacional contra las opiniones críticas de algunos medios de comunicación como responsables del intento del magnicidio.

"Tenemos un problema si creen que van a hacer política sobre grupos de fanáticos, porque lo que hacen es alentarlos", dijo Cerruti al respecto.