Para Larreta, "el kirchnerismo propone una ley mordaza" de medios

"Me preocupa mucho que avancen contra la prensa y contra la libertad de expresión de todos los argentinos. Con la excusa de esta ley pueden supervisar, incluso, lo que se diga en redes sociales", dijo el jefe de Gobierno porteño durante un acto en el Barrio 31 de Retiro.

Y remarcó: "El kirchnerismo propone una ley mordaza y no se lo vamos a permitir".

"Mi visión es exactamente la contraria. En lugar de callar al que piensa distinto, propongo más libertad. En lugar de la censura, propongo más libertad", agregó.

Esta respuesta de Rodríguez Larreta se debe a los mensajes oficialistas criticando los discursos "de odio" de funcionarios y periodistas afines a la oposición y responsabilizando a esa maliciosa tendencia al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner del último jueves.

"Y no sólo es no callar, sino que además hay que escuchar. Si queremos construir una Argentina diferente, tenemos que escuchar al que no piensa como nosotros. No es fácil, se requiere mucho más coraje para encontrar acuerdos que para pelearse", dijo Rodríguez Larreta, en su carrera hacia las elecciones presidenciales de 2023.

El acto desarrollado en Retiro junto al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, al ministro de Gobierno, Jorge Macri, y a la ministra de Educación, Soledad Acuña, tuvo como objetivo anunciar que los alumnos de la Ciudad recuperarán el lunes 31 de octubre el día perdido por el feriado nacional decretado por el Gobierno Nacional del 2 de septiembre, tras el ataque a Cristina Kirchner.

"El 31 de octubre estaba previsto el Espacio para la Mejora Institucional, una jornada para docentes y directivos la cual vamos a reprogramar. Con este día que se suma, mantenemos los 192 días de clase con los que nos habíamos comprometido. De nuevo, cada día cuenta. No da todo lo mismo", resaltó el jefe de Gobierno.

Y siguió: "Recuperamos este día de clases porque nosotros estamos acá para hacer, mucho más que para hablar. Tenemos la responsabilidad de resolver los problemas concretos de la gente. No podemos seguir enfrascados en temas que nada tienen que ver con lo que les pasa a los argentinos".