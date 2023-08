El Gobierno oficializó la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios

La creación de esta Unidad se hizo a través de la resolución 1182/2023, publicada en el Boletín Oficial, y la conformarán los secretarios de Comercio, Matías Tombolini, y de Política Económica, Gabriel Rubinstein.

Además se designó al director general de Aduanas, Guillermo Michel, como coordinador general de la misma.

Asimismo, la resolución facultó a la Unidad a dictar su reglamento interno de funcionamiento, y señaló que las áreas integrantes de la misma suministrarán el apoyo material y de recursos humanos necesarios para el eficaz cumplimiento de su cometido.

En otro orden, se encomendó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a disponer la adhesión a la presente medida y su integración a la Unidad.

El lunes pasado Economía anunció la conformación de este organismo encabezado por Michel para abordar nuevas negociaciones con empresas alimenticias y de energía para que no se trasladen a los precios de los productos de consumo masivo y combustibles, la suba dispuesta por el Banco Central en la cotización del dólar mayorista.

Al día siguiente, se alcanzó un acuerdo de precios con las principales empresas fabricantes de productos de consumo masivo que prevé subas de 5% mensual por 90 días.

Junto con este acuerdo de precios, de manera paralela se anticipó la elaboración de un mecanismo de alivio fiscal para las empresas, con el objetivo de que no trasladen a los precios de la mesa de los argentinos, el impacto del aumento del dólar oficial.

El ministro de Economía, Sergio Massa, les advirtió a las empresas que si no respetan los acuerdos de precios, habrá penas y sanciones.

"El que firme el acuerdo y no lo cumpla, las sanciones que tiene económicas y penales ya no van a ser las multas de la Secretaría de Comercio, no son multitas, los que aumentan y se abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley porque están accediendo a beneficios impositivos", dijo el candidato a presidencial por Unión por la Patria.

Massa reconoció que las cadenas de supermercados vienen cumpliendo pero los minoristas y los negocios chinos no lo cumplen. "Algunos porque son víctimas del mayorista y les pido a esos almaceneros que denuncien a los mayoristas que no cumplen los acuerdos porque tienen beneficios impositivos" aclaró.

Finalmente, el ministro de Economía anticipó que la semana que viene habrá anuncios de aumentos salariales con suma fija dentro del marco de las paritarias, así como también habrá refuerzos en las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo y el impacto en la canasta de jubilados y mañana se va rediscutir el programa de medicamentos para los jubilados.