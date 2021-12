Todesca fue tajante e insistió en que el objetivo final del Gobierno es “cuidar las reservas para tener los dólares suficientes para poder seguir creciendo, no queremos castigar a nadie”. Y sentenció: “No nos parece mal que la gente viaje al extranjero, lo que no podemos hacer es que se financie en pesos a cuotas fijas, porque estaríamos dando un subsidio a un sector de la población que no lo necesita”.

“No hay ningún tipo de prohibición, lo que no hay es un subsidio a quienes pretenden comprar paquetes turísticos en cuotas sin interés”, subrayó. Y reconoció que “puede haber un grupo de gente que no podrá viajar porque no lo puede hacer si no lo hace en cuotas, pero es un grupo reducido, porque la mayoría que lo hace puede pagarlo en una cuota porque tiene sus ahorros, sus ahorros en dólares”.

Así, la ex vicejefa de Gabinete —que ahora está en Cancillería junto a Santiago Cafiero— se expresó en línea con lo que había dicho el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien había asegurado que “los que viajan al exterior no son pobres”. El único funcionario que reconoció que la medida fue “antipática” fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, pero no estuvo ayer en la reunión del gabinete económico.

Además, de Todesca y Kulfas, quienes sí estuvieron ayer en el salón Eva Perón convocados por el presidente fueron el jefe de Gabinete Juan Manzur, el ministro de Economía Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; la titular de AFIP, Mercedes Marcó Del Pont; el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce (de manera virtual); y el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Gustavo Béliz.

"Estamos trabajando en la recuperación de las reservas, es fundamental para nosotros", hizo hincapié Todesca al explicar, una vez más, la medida que puso en marcha el pasado viernes el Banco Central. Pero negó que para reforzar las reservas se esté buscando un financiamiento o un swap con Rusia o con Arabia Saudita.

“Tenemos tratativas comerciales para que realicen inversiones y estamos muy avanzados, pero no para consolidar las reservas”, aclaró Todesca. Y confirmó que “en los primeros días de diciembre vamos a recibir al fondo soberano ruso, mientras que el fin de semana pasado nos visitó el canciller de Arabia Saudita. Con ambos países estamos avanzando en una agenda de inversiones productivas y exportaciones, pero no en cuestiones vinculadas a las reservas del Banco Central”.

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales aprovecho para resumir los temas analizados en la reunión de gabinete económico y dijo que en el Gobierno están bastantes satisfechos porque el crecimiento "se ubicará este año en torno del 10% luego de tres años de recesión, lo que es una buena noticia, y ya estamos 2,8% arriba del nivel de diciembre de 2018".

"Ya van diez meses consecutivos de aumento del empleo asalariado privado: luego de revertir unas 600.000 suspensiones hemos recuperado desde el punto más bajo unos 140.000 empleos, 42.000 más en la industria que a fines de 2019, mientras sectores como el software están generando 1.000, 1.100 empleos nuevos por mes", resaltó Todesca.

La funcionaria agregó que la construcción "está 3,2% arriba del 2019 y el nivel de los permisos para construir es el mayor de los últimos cinco años".

Las exportaciones, a su vez, crecieron 39%, mientras las importaciones aumentaron en torno del 50%, "lo que demuestra que no hay trabas a las compras externas, cercanas a los US$ 6.000 millones mensuales, cuando en 2019 estábamos en torno de los US$ 4.000 millones, lo que es lógico cuando la economía crece por la necesidad de insumos máquinas y piezas".

Todesca insistió en que la recuperación de las reservas monetarias "es fundamental", y confirmó que se hará frente al pago de US$ 1.892 millones al Fondo Monetario Internacional, el 18 de diciembre próximo. “Nosotros buscamos el mejor acuerdo posible en el menor tiempo posible, pero es una gestión de alta importancia y tenemos que llevarla adelante de manera responsable”, sostuvo. Acuerdo para el cual, muy probablemente, haya que recortar más subsidios, algunos que vinculados a las tarifas de servicios públicos, lo que podría resultar aún más antipático que la eliminación de las cuotas para los viajes al exterior.