"Representa al sistema que gobernó la provincia 28 años y no dio respuestas a cosas muy básicas", lanzó y agregó:"La Cámpora va a ser el gobierno. No va a influir, va a gobernar. Kicillof es Máximo (Kirchner) y el proyecto es Máximo 2023. Por eso hicieron este armado".

La respuesta de la agrupación no tardó en llegar y fue Mariano Recalde, uno de los conductores, quien salió al cruce: “El problema en la provincia no es que si gana Axel gobierna La Cámpora, es que si gana Vidal gobierna Vidal”.

En diálogo con El Destape Radio, el precandidato a senador de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que “todo el tiempo quieren ceñir un proceso político a un espacio puntual y estigmatizado como es La Cámpora. Lo que hace Axel en la provincia es tremendo, la empatía que tiene con la gente”.

Asimismo, se mostró confiado en que el PRO dejará de gestionar el territorio porteño y depositó su esperanza en Matías Lammens y Gisela Marziotta. “Creo que vamos a hacer una excelente elección y estamos pensando no solamente en entrar al ballotage sino que creo que elegimos una fórmula que puede ganar”, sostuvo Recalde.

“Después de 12 años de gobierno en la ciudad más rica del país creo que hay un ciclo cumplido. Creo que hay cosas que se hicieron y están bien y otras que no se hicieron y necesitamos un gobierno que venga a hacerlas. No se gobernó con sensibilidad, y estos tipos no se van a volverse sensibles y a preocupados por la situación social de un día para el otro y lo que viene va a ser muy duro. No construyeron un hospital en 12 años, no creo que se dediquen a construirlos ahora o a trabajar por la educación pública”, agregó.

La voz de los intendentes

Los intendentes peronistas del Frente de Todos le respondieron en redes sociales a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien había dicho que si el triunfo acompañara al precandidato a gobernador Axel Kicillof “La Cámpora va a gobernar, porque el proyecto es Máximo Kirchner 2023”.

"Me sorprende la campaña de agravios de María Eugenia Vidal a Axel Kicillof. Sería mejor que esté atenta a las necesidades de la provincia, de las pymes y de las industrias que cerraron o están en crisis por las políticas de su presidente, en vez de armar una campaña sucia”, tuiteó Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, que buscará en octubre su reelección por el Frente de Todos.

"Vamos a trabajar con Kiciloff para que la Provincia vuelva a generar trabajo y esperanza. Caminando junto a la gente, hablando con la verdad, sin versos ni falsas promesas. No es bueno para Vidal mentir o quebrar la ley para salir en TV. Hagamos una campaña limpia, sin trampas”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, otro de los que buscará su reelección en octubre.

En tanto, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien el sábado organizó el asado en el que Máximo Kirchner escuchó reclamos de un puñado de intendentes del conurbano “por la forma en la que Kicillof está encarando la campaña en la Provincia”, según confiaron algunos de los presentes a la agencia Télam, fue otro de los que hoy salió a respaldar al economista.

Embed Entre TOD☀S vamos a recuperar Mar del Plata para que vuelva a ser la ciudad que tiene que ser: la ciudad de la producción, el turismo y el trabajo. @alferdez @Kicillofok @FerRaverta pic.twitter.com/S44F8XFvEu — Martín Insaurralde (@minsaurralde) 8 de julio de 2019

"No sé de qué habla; si gana Axel (Kicillof) vamos a poner en marcha la Provincia”, fue el breve tuit de Insaurralde a favor del ex ministro de Economía kirchnerista.

Por su parte, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también enrolado en las filas del kirchnerismo, dirigió un tuit a Vidal en el que le dijo que “a la Provincia la va a gobernar una coalición de partidos que va a defender a la gente y no va a abandonar a las escuelas públicas como usted lo hizo”.

"A partir del 10 de diciembre, debemos asegurar una mayor autonomía municipal, mayor inversión en infraestructura para educación y una asistencia a las políticas preventivas de salud. ¡¡¡No es La Cámpora, somos Todos!!, sentenció también a través de las redes el intendente de General Las Heras, Javier Osuna.