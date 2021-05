El Papa recibe a Alberto Fernández por primera vez después de la ley del aborto

Después de un año y cuatro meses, el Papa Francisco y el presidente Alberto Fernández volverán a encontrarse este jueves en el Vaticano.

No se ven desde hace poco más de un año. La última vez que se encontraron cara a cara fue el 31 de enero de 2020, antes que estallara la pandemia por el Covid-19 y el mundo cambiara radicalmente. Pero algo más cambió en este año y cuatro meses que pasó desde la última vez que se encontraron el Papa Francisco y Alberto Fernández: se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) más conocida como Ley del Aborto. Y aunque en el entorno presidencial aseguran que el tema no está entre los que se tocarán en el encuentro, no está tan claro que el Sumo Pontífice no vaya a hacer algún comentario al respecto.