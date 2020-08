El regreso menos esperado: Ernesto Sanz volvió con todo

El contenido de sus charlas por zoom llegaron a toda la dirigencia política, a los medios y al Gobierno. Saben el peso que Sanz tiene. Tiene capacidad de "rosca", de "armado" y, algo muy importante: está limpio.

Era imposible que un político de su talla no hiciera ruido y mucho. Cualquier cosa que hiciera tendría peso propio y fuerte. Tanto que ya se metió en la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Ya se sabe que se opone firmemente al papel preponderante de las organizaciones sociales en la distribución de planes y subsidios. Y que esa oposición será uno de los ejes de la comunicación que desarrollará de cara a los comicios del año próximo. Que no quiere a los representantes de la Iglesia como el padre Pepe, ni soporta la política de Seguridad que encarna el ministro Sergio Berni. Y que no ve a Mauricio Macri como jefe de la oposición. Y que a Horacio Rodríguez Larreta lo ubica más como líder del PRO que de la alianza Juntos por el Cambio.

Ahora, Sanz quiere dar batalla en la provincia de Buenos Aires. Junto con la ex gobernadora María Eugenia Vidal están trabajando en el armado de la estructura para competir en las elecciones del próximo año. Quieren que la alianza PRO- UCR que los llevó a la victoria en 2015, se preserve y potencie (incluido el ex vice gobernador Daniel Salvador). Por eso, están tratando de sumar a Emilio Monzó, el otro gran cultor de la "rosca" política de Juntos por el Cambio, pero de extracción peronista.

Domennichini.jpg

Los primeros pataleos

El secretario de la UCR de la provincia de Buenos Aires, Pablo Domenichini, fue el primero en quejarse por la irrupción de Sanz en su territorio. Este dirigente, que está alineado con el senador radical porteño Martín Lousteau, se manifestó "sorprendido" por los dichos de Sanz. A las chalas de Zoom del Sanz, Domenichini le respondió por Twitter y tras descartar que María Eugenia Vidal quiera participar en los comicios del próximo año, concluyó: "Creemos que todo JxC debe entender que hay que construir algo más grande, distinto y que corrija lo que no funcionó en el pasado",