En simultáneo, el dólar oficial subió cinco pesos en las pizarras del Banco Nación y se comercializó a U$S 1.550, marcando un nuevo récord nominal para la cotización.

En el mercado informal, el dólar blue acompañó la tendencia alcista con un incremento de cinco pesos para venderse a U$S 1.570 en la city porteña.

En el plano local impacta la debilidad de la economía, luego de conocerse los últimos datos oficiales que dan cuenta de que la actividad ingresó en un ciclo recesivo.

El INDEC informó ayer que en agosto la economía cayó 1,7% interanual, la contracción más fuerte del año.

Esto obliga a que septiembre tenga una expansión superior a 8% para evitar que el tercer trimestre tenga resultado negativo y se confirme la recesión.

Los datos anticipados de actividad sugieren que el noveno mes del año no cerró con un resultado muy favorable.

Por otro lado, el mercado sigue esperando que el Gobierno precise cómo va a conseguir los dólares que le faltan para pagar los vencimientos de 2027.

La suba de la tasa de interés internacional obligó a pausar la emisión de dólares en el plano interno y obtura completamente la opción de colocar deuda global.