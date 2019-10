“A las 6 nosotros vamos a decir ‘ganamos’, aunque no sabemos si ganamos. Se sale con la certeza de la victoria en todo el país y también en provincia de Buenos Aires. Y se anuncia el más grande triunfo, yo se los apuesto, para este señor en la Capital Federal”, contó la cofundadora de Cambiemos mientras señalaba a Horacio Rodríguez Larreta.

Según la legisladora, esta táctica surgió como una forma de contrarrestar los anuncios que realizará el Frente de Todos cuando se cierren las urnas.

"Para perder siempre hay tiempo. ¿La elección cuándo empieza? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde van a declarar victoria ellos. A las 6 y cuarto van a subir al escenario. Entonces, esto va a ser así. Escúchenme todos. Es la última vez que te digo, ‘Horacito’; si no, te cago a patadas, porque es el final, ya ahora no hay vuelta para los formatos, a ‘Marquitos’, a todos los formatos, a la miércoles los formatos. A las 6 de la tarde ellos van a cantar victoria. Miren que me han robado dos elecciones, ¿cómo no lo voy a saber? En el 2007 a las 6 y cuarto cantaron la victoria, porque sabían que podía haber balotaje", relató.

En el evento, además del Jefe de Gobierno porteño, se encontraban varios dirigentes de peso como el vicejefe Diego Santilli, y los legisladores Hernán Reyes y Claudio Cingolani.

