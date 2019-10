ADEMÁS:

María Eugenia Vidal: "Estoy convencida de que el futuro es sin grietas"

Axel Kicillof: "Nosotros no vamos a poner excusas, vamos a gobernar"

Frases destacadas de María Eugenia Vidal

• "Todos los días buscamos luchar contra el narcotráfico. Queremos dar esa pelea."

• "Yo sabía que no estaba sola, sabía que ustedes estaban a mi lado dando esa pelea, porque también era su pelea."

• "No solo hicimos lo que se tenía que hacer, empezamos a hacer lo importante."

• "El trabajo para nosotros no es un discurso, es hacer lo que se tiene que hacer para que todos puedan vivir dignamente."

• "Todas las escuelas primarias públicas tienen robótica en la Provincia de Buenos Aires, y más de la mitad tienen conexión a internet."

• "El último año y medio fue difícil, sé que les costó llegar a fin de mes y muchos tuvieron miedo de perder su trabajo, pero no crean que los mismos que nos gobernaron les van a devolver esos puestos de trabajo que hoy se perdieron."

• "Les pido que este domingo vayan a buscar a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, y les digan que es muy importante ir a votar, que no es una obligación es una oportunidad, y díganles también que sí se puede. En la Provincia no hay segunda vuelta, es por un voto, por eso necesitamos cada voto."

• "Los escuchamos y estamos dispuestos a corregir todo lo que haya que corregir. Pero lo que no cambia es lo que uno es, uno es o no es honesto, uno cree o no cree en el diálogo, uno cree en las libertades o no cree, uno crea obras sin corrupción o no. Y eso no cambia. Y eso vamos a defender en las elecciones. Vamos a votar cómo vamos a vivir, quién maneja el poder."

• "Este camino que empezamos no termina acá, y a mí, de al lado de ustedes, no me mueve nadie."

• "Este domingo, Mauricio la da vuelta."