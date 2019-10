El ex ministro de Economía estuvo acompañado por Verónica Magario, su compañera de fórmula, y Cristina Kirchner, candidata a vicepresidenta junto a Alberto Fernández.

El jueves, en tanto, Axel será una figura importante del cierre nacional de campaña del Frente de Todos en Mar del Plata: estará arriba del escenario muy cerca de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner en el último acto antes de las elecciones generales.

Frases destacadas de Axel Kicillof

• "¿Qué tal, La Plata? Vieron cuantos somos hoy para cerrar la campaña. Hoy es el último acto después de cuatro años donde, mientras pasaban un montón de cosas, se construía un proceso de construcción política que viene a cambiar el país y a la provincia. Estoy emocionado y lleno de ilusión."

• "Le quiero agradecer enormemente a Cristina, ella tuvo la llave de la unidad y tuvo una enorme generosidad. También al futuro presidente de los argentinos, Alberto Fernández. Y a los militantes, compañeros y compañeras, y los y las bonaerenses"

• "Dijeron que iban a haber peleas y obstáculos entre nosotros, entre los candidatos, pero no va a hacer así, entendimos que los conflictos generan las peores tragedias, todos y todas pusimos el cuerpo y el sacrificio en revertir estos cuatro años. Si la Provincia no está peor es por el trabajo de todos los intendentes peronistas, que a veces sin recursos supieron trabajar."

• "Faltan unos días para la elección. Han sido cuatro años de muchísimo sufrimiento, de persecución, de castigo, de culpabilizar al pueblo. Se ha perdido mucho. Pero nosotros no tenemos que perder la oportunidad de reflexionar y aprender de lo que pasó."

• "Fue una campaña distinta porque contrastó con lo que decía el oficialismo y lo que predicaban. Se trató con todos los candidatos de recorrer, escuchar, compartir, ser solidarios, de tender puentes, de dar abrazos y cerrar esta maldita grieta. Será cosa de los medios, del gobierno, la maldita grieta no la vi en ningún lado en la Provincia de Buenos Aires."

• "No engañamos ni agredimos, no hicimos campaña sucia. No vale cualquier cosa para conseguir un voto, nosotros no somos así. No somos así los argentinos ni los bonaerenses."

• "Nadie bajó los brazos, nadie se fue a dormir, nadie se escondió. Todo lo contrario. Hoy es bastante claro que estamos atestiguando el fracaso del gobierno de Macri y el gobierno de Vidal. Pero también un fracaso en la forma de gobernar. No es sólo el de dos personas. Nos dijeron que gobernar era apostar al egoísmo, al sálvese quien pueda, al marketing. Esa es la enseñanza que tenemos hoy. No se puede gobernar al país como una empresa, no se puede decir una cosa y hacer otra."

• "Macri nos mandó a dormir en agosto y le decimos, señor presidente, que esa noche nadie se fue a dormir. Y vino una fuerte devaluación, que hoy está siendo investigada por la justicia. Nos hicieron creer que la culpa era del votante, pero la culpa no fue del que votó el Frente de Todos, era por la negligencia de este gobierno, a la que la gente le dijo que se vayan todos."

• "El tema no es sí se puede o no se puede, sino que no se debe sacarle el salario a los trabajadores, no se debe culpar al pueblo del ajuste, no se debe sacarle presupuesto a la educación. Han dejado una provincia arrasada. Han endeudado a la provincia a una tasa enorme en dólares y a corto plazo, de 12 mil millones, el 80% en dólares y a pagar en los próximos cuatro años. Se cerraron nueve mil trabajos, se perdieron casi 90 mil puestos de trabajo."

• "Nosotros no vamos a estar poniendo excusas, vamos a estar gobernando, para eso vota la gente, no para hablar del segundo semestre, de la lluvia de inversiones, ni de la pesada herencia. Hay que seguir trabajando y hablando con todos, bancarse lo que hay que bancar, este no es un proyecto de unos pocos, es un proyecto de todos y todas para todos y todas."