En esta ocasión Macri salió al cruce de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ayer durante el acto del Día de la Lealtad pidió "saber en qué se fue la plata del endeudamiento", al rechazar esa afirmación y sostener que "ellos son así, no van a cambiar", y acusar al kirchernismo de irse "dejando el Banco Central vacío, en default y sin energía".

En diálogo con radio Sudamericana, de Corrientes, el presidente afirmó: "No lo puedo creer, honestamente ellos son así, no van a cambiar, ellos claramente quieren volver al Indec que no dice la verdad”.

"Hoy nadie discute que nosotros la información la ponemos sobre la mesa y nosotros hemos informado; (en cambio) ella insiste en decir que se endeuda a la Argentina, ella aumentó la deuda de la Argentina", disparó el primer mandatario.

En la víspera, en el acto por el Día de la Lealtad, en La Pampa, Cristina Kirchner expresó: "Creo que vamos a tener que saber en qué se fue la plata del endeudamiento; por momentos parecen acciones de psicópatas: imputar a los demás cosas que han hecho ellos".

Macri, en tanto, explicó esta mañana que "hemos aumentado las reservas; cuando llegamos, el Banco Central no tenía reservas, el kichnerismo se fue dejando el Banco Central vacío, como dejó el país en default y sin energía, no teníamos reservas".

"Nosotros tuvimos que tomar endeudamiento por el déficit que dejaron, ellos dejaron un déficit que aumentaba todos los días, generaron un gasto por donde uno no se puede imaginar, casi duplicaron la cantidad de empleados públicos a nivel nacional", acusó el Presidente.

"Todas esas cosas -continuó- que ellos hicieron y niegan, confirman que no cambiaron, que son lo mismo, y lo peor es que algunos argentinos terminan creyéndolo; por favor, miren los números, están los informes del Banco Central y del Ministerio de Hacienda".

En ese sentido, el jefe del Estado sostuvo: "Yo no soy de los que creen que endeudarse es algo bueno, pero cuando uno llega y encuentra un presupuesto en que hay que pagar gasto social que es necesario, prestaciones, salarios, cosas que están comprometidas, y la plata no está, hay que hacerlo”.

"Dos de cada tres pesos que nosotros tomamos fueron a pagar deuda que ellos tomaron, y uno para pagar el déficit; no hay nada raro con esto de adónde fue a parar la plata del Fondo" Monetario Internacional, apuntó Macri, y dijo que lo que hizo su gestión "fue para pagar vencimientos de deuda que no nos querían renovar, y lo que no se usó todavía está en el Banco Central".

Asimismo, Macri aseveró que "la pobreza estructural no la creó" Cambiemos, y manifestó que hoy se "avanza en la dirección correcta, hoy estamos mucho mejor parados que hace 50 años".

Por otra parte, manifestó que "no vamos a mentir, tenemos problemas y los vamos a resolver", e instó a "un consenso entre todos porque la Argentina va tener más empleo y va a bajar la inflación, lo que hemos hecho va en esa línea".

"La inflación aumentó del 1,5, y se fue al 3 y 6 por ciento después de las PASO por la posibilidad de volver al pasado", afirmó el jefe del Estado.

En este sentido, agregó que "el mundo se asustó, y lamentablemente eso volvió a impactar negativamente, pero estamos empezando a mejorar".

"Estamos mucho mejor parados que hace cuatro años para empezar a crecer", remarcó Macri, y enumeró avances en la producción del campo, minería, energía, turismo. Vamos volver a generar empleos de calidad para ser felices".