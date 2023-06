Elecciones en Chaco: ganó Juntos por el Cambio

La tercera fuerza en la provincia -frente CER que lidera Gustavo Martínez- obtiene el 8,85% de los votos.

La presidenta del Tribunal Electoral de Chaco, Emilia María Valle, informó este domingo que la elección provincial se desarrolló en paz y estimó que la participación fue del 52.

"Estimamos una participación aproximada de un 52%, igual porcentaje de las PASO de 2015, sin mayores datos de relevancia", dijo Valle. También descartó denuncias de partidos sobre incidentes o robo de boletas, pero confirmó algunas demoras por la ausencia de autoridades de mesa.

Las elecciones generales a la gobernación serán el domingo 17 de septiembre.

Capitanich, envuelto por el caso de Cecilia Strzyzowski, no hizo mención sobre el triunfo de Juntos por el Cambio y destacó haber sido el candidato más votado.

"Como viene ocurriendo históricamente en mi caso, desde 1999 he ganado todas las internas y primarias. Esta no ha sido la excepción", expresó el actual gobernador chaqueño en conferencia de prensa desde su búnker.

Y agregó: "Hemos sido la lista individual más votada respecto a los otros candidatos, superándolos por el doble. El resultado final, si se acumulan otras listas de Juntos por el Cambio, no sé cómo va a ser porque todavía no hicimos la proyección y no hemos podido cargar todos los datos provisorios. Se dirimirá en las próximas horas".

Las boletas de los Sena, sospechosos de femicidio

"La agrupación a la que corresponde esa lista fue expulsada la candidatura de los cuatro imputados, no se contabilizan a esas cuatro personas", expresó Valle.

La votación se desarrolló normalmente, pero en un clima de conmoción social provocado por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski que tiene como principales sospechosos a César Sena y a Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón y Fabiana González, todos ellos vinculados políticamente con el gobernador Jorge Capitanich, que fueron excluidos de esta elección ya que se habían presentado como precandidatos por la lista "Socialistas Unidos".

Las 10 listas que compitieron por la Gobernación

-FRENTE CHAQUEÑO – 17 DE OCTUBRE: encabezada por el actual gobernador, Jorge Capitanich y la vicegobernadora, Analía Racha Quiroga. La fórmula es la misma que ganó la gobernación en los comicios del 2019.

-JUNTOS POR EL CAMBIO – CHACO CAMBIA: el diputado provincial, Leandro Zdero, se presenta como precandidato a gobernador junto a la concejal de Charata, Silvana Scheneider que irá como su vice.

-JUNTOS POR EL CAMBIO – ORDEN Y TRABAJO: Juan Carlos Polini, legislador nacional, se postula como precandidato a gobernador por la otra lista que presenta JxC. Su compañera de fórmula y precandidata a vicegobernadora es la exrectora de la UNNE, Delfina Veiravé.

-FRENTE CER (Corriente de Expresión Renovada): el espacio que lidera el actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, compite por la gobernación por primera vez. El jefe del Ejecutivo municipal aspira a la gobernación y Viviam Polini lo acompaña como su candidata a vicegobernadora.

-FRENTE INTEGRADOR: el espacio oficializó las mismas precandidaturas que compitieron en los comicios del 2019. Juan Carlos Bacileff Ivanoff se presenta como precandidato a gobernador y Cesar Picón como precandidato a vicegobernador.

-UNIDOS POR LA GENTE: el exgobernador y actual embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo busca volver a sentarse en el Sillón de Obligado. Su compañero de fórmula será Nicolás Matta.

-PARTIDO OBRERO: Germán Báez es el precandidato que propone el espacio para gobernador en compañía de Samanta Salas como vice.

-LA LIBERTAD AVANZA: el espacio de Javier Milei en la provincia propone a Alfredo Rodríguez como gobernador y a la contadora Ileana Aguirre como vicegobernadora.

-LIBERTARIOS EN ACCIÓN: tras conflictos internos, la fórmula finalmente la encabezará Rubén Galassi junto a la abogada Marta Kassor quien forma parte del Colegio de Abogados y fue candidata a presidente de la institución en 2022.

-FRENTE CHAQUEÑO - SIGLO 21- Justicialista: La fórmula está integrada por Ismael Walter Espinoza y Cepriano Arizaga como vicegobernador.