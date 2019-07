Elisa Carrió: "En La Cámpora hay muchos adictos"

“Él tendría que haber roto la convertibilidad en los seis primeros meses de gobierno. El establishment de Paolo Rocca y otros condicionaba mucho al Gobierno. Estaban los devaluacionistas como los empresarios como los de Techint, y por otro lado los ´no devaluacionistas´ que eran las empresas de servicios públicos cuyo lobista principal era (el expremier español) Felipe González. La cosa tenía que explotar”, dijo Carrió, que acusó al exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo de mentir para tapar la mayor fuga de capitales que hubo en la historia del país.

Tras afirmar que el senador y candidato a vivepresidente Miguel Ángel Pichettto está “en las antípodas” de su pensamiento, la legisladora afirmó que no se postula a vicepresidente ella porque “en dos días hace un desastre”.

Pero, las declaraciones más fuertes de Carrió se dieron cuando, haciéndose eco de las palabras de la hermana Martha Pelloni, afirmó que "no se puede generalizar" en las acusaciones contra la organización kirchnerista La Cámpora por presuntos vínculos con el narcotráfico aunque remarcó que en esa agrupación "hay muchas personas adictas".

ADEMÁS:

En ese sentido, rescató la figura del ex ministro de Economía y precandidato a gobernador Axel Kicillof y dijo que "no está en la droga", aunque lo criticó por su gestión en esa cartera. “Le dio impunidad e inmunidad a (Antonio) Brufau que era el presidente de Repsol, y que ahora tenemos un juicio de 3500 millones de dólares y otro que viene de California por medioambiente por otros 3500 millones… Ese es Kicillof, el que entregó YPF”.

"No es toda La Cámpora, no se puede generalizar; yo pongo nombre y apellido. Hay personas que sí tienen vinculación, y hay muchas personas adictas pero no es toda La Cámpora", indicó Carrió después de que la hermana Pelloni calificó ayer a ese grupo político como "el brazo del narcotráfico en la política" de Cristina Fernández de Kirchner.

“Yo cuando veo corrupción digo ´De Vido´, “Jaime´ y todos me acusan porque personalizo pero no se puede generalizar. Por eso, yo no soy gorila, pero que De Vido es un delincuente, es un delincuente”, ejemplificó.

En referencia a la exmandataria, Carrió aseguró que si no formaba Cambiemos junto a M,auricio Macri, y seguía junto a Fernando Pino Solanas, iba a “terminar junto a Cristina”.