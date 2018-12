Elisa Carrió: "Nosotros somos Cambiemos pero no somos corruptos"

"Nosotros somos Cambiemos pero no somos corruptos, que también los hay en Cambiemos", dijo la jefa CC al hablar durante el congreso de su partido que eligió al diputado Maximiliano Ferraro como presidente de la Coalición Cívica ARI nacional.

La diputada Nacional también hizo referencia a la posibilidad de que pida su jubilación, tema sobre el cual se especuló en los últimos días, al señalar que cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, hizo referencia a la "rosca" política en el ámbito parlamentario, "ese día me abrió la puerta de salida de ese lugar, que será cuando presente la jubilación".

"Adentro van a quedar los dirigentes de la CC que nunca fueron, ni van a ser parte de ninguna rosca", agregó.

"Este partido, no solo se preparó para luchar contra la corrupción y el saqueo, sino para defender el humanismo y el ecumenismo", recordó Carrió a los suyos.

Además, desechó la posibilidad de postularse para una banca del Senado en las elecciones de 2019 cuando afirmó: "No tengo físico para ir al Senado de la Nación. Nunca quise ser senadora, pero ahora no puedo. Voy a estar más lejos de los cargos, pero más cerca de ustedes".

Una ONG para recuperar el dinero de la corrupción

Por otra parte, Carrió anunció que va a crear una organización no gubernamental (ONG), a cargo de la diputada Paula Oliveto, para "recuperar el dinero robado durante una década mediante la corrupción, esté donde esté" y dijo que "es más importante que el dinero vuelva a la sociedad a que haya justicia".

Sobre la Coalición Cívica, Carrió sostuvo además: "No somos cómplices, no tenemos que ver con la mafia del fútbol, estamos en contra del financiamiento de empresas a los partidos políticos, defendemos los derechos humanos de todos y cada uno y la no violencia, nosotros nunca vamos a ser fascistas y vamos a seguir siendo ecuménicos y humanistas hasta el fin de los días".

Además, pronosticó que "si avanza Cambiemos siendo fiel a sus principios, podemos lograr una revolución en paz y sin balas. Pero para eso hay que cambiar Cambiemos desde adentro".

"Que hayan sido citados por la Justicia el hermano y el padre del Presidente (Gianfranco y Franco Macri) demuestra que hoy no hay blindaje para la impunidad. Es impresionante que hoy los máximos directivos de Techint estén procesados, ni yo me lo esperaba, que trabajé años para algo así.", sostuvo Carrió.

Aclaró, además: "Nadie de la CC se verá restringido a denunciar a cualquier miembro de cualquier partido político, incluso Cambiemos, si encuentra delitos de corrupción. El delito no tiene partido y quien no lo denuncie estará traicionando a este partido".

"En este país no tiene que haber impunidad para nadie", afirmó.

Por otra parte, señaló que "se está instalando un nuevo racismo en todo el mundo y está surgiendo un líder en Sudamérica que lo está conduciendo. La Biblia es incompatible con las balas".

"No se trata de armar a la ciudadanía, se trata de desarmar a las bandas, a los narcos y el sistema que se armó en el Renar durante casi una década. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo entendió. Los únicos cambios eficaces en la historia del mundo fueron por la paz y la no violencia. Tenemos que garantizar la paz y esto se logra sobre la construcción de justicia", añadió.

Carrió también advirtió: "No hemos logrado ganar la batalla en la lucha contra el hambre. Pero vamos a seguir luchando con los bancos de alimentos en todo el país para que no siga habiendo argentinos que no tengan para comer. Hay que rescatar el trabajo que se está haciendo en todo el país con la urbanización de villas, especialmente de la Ciudad de Buenos Aires. Pude recorrer los trabajos con Horacio Rodríguez Larreta y la tarea realizada es maravillosa".

Por último propuso "crear un movimiento federal de baja de impuestos, no se puede sostener este nivel de carga impositiva que funde a las pymes y dificulta la generación de empleo. Lo tenemos que hacer con trabajadores, con las provincias, con los pequeños y medianos empresarios, con todos".

