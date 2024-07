En la Fiesta del Poncho, Scioli destacó que se necesitan "puntos de encuentro"

Las declaraciones del exembajador en Brasil se produjeron en el marco de la Fiesta Nacional del Poncho, de la que participó junto al gobernador provincial Raúl Jalil.

En otro orden, se refirió a los Juegos Deportivos Nacionales Evita, indicando que “hay algunas provincias que, por cuestiones políticas, mezclan la Biblia y el calefón y no entienden que están perjudicando a los chicos, no a nosotros. Y, ¡qué casualidad!,, son las mismas que no firmaron el Pacto de Mayo. Y se lo dije recién al gobernador (Jalil) en privado, su presencia en el Pacto de Mayo me parece una decisión responsable, pensando no solamente en Catamarca, sino en este momento del país, donde tenemos que buscar puntos de encuentro”.

Apoyo al Pacto de Mayo

En ese marco, agregó: “Como espejo de eso, el gobernador Jalil, con toda su experiencia, convoca a un gran pacto por el desarrollo de Catamarca. Y eso es maravilloso, eso es lo que está buscando la gente. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo en que no se viole la propiedad privada? ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo en que se simplifiquen y reduzcan los impuestos? ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo en que haya una nueva coparticipación, que haya, en fin, un equilibrio fiscal y que no volvamos a caer en la nube tóxica de la inflación? De eso se trata, son cosas de sentido común”.

Finalmente, Scioli expresó: “El presidente estuvo enfocado en esta primera etapa en cumplir su contrato electoral con la ciudadanía, una ciudadanía que estoicamente está aguantando, bancando, acompañando, porque sabe que este no es un esfuerzo más. Yo creo que ha puesto el foco en dos temas claves, lo decía anoche en la entrevista televisiva: en el tema de la lucha contra la inseguridad y en bajar la inflación, que es el peor impuesto para los sectores más vulnerables”.