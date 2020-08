“Quiero informarles que ayer martes, a la mañana, tuve un pequeño malestar y al mediodía me hicieron un hisopado y hace minutos me acaban de informar que me dio resultado positivo”, precisó el intendente en el video publicado en sus redes sociales.

Urgente! El intendente de Avellaneda Dionisio Scarpin dio positivo para Covid. Acá su confirmación

“Quiero pedirles a todos extremar las medidas de precaución, de seguridad, que todos ya conocemos”, pidió llamativamente Scarpin, medidas que se olvidó de aplicar el último lunes al momento de conversar con ciudadanos de extrema vulnerabilidad sanitaria, como lo son aquellos de la tercera edad.