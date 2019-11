De los resultados del Informe de gastos a nivel nacional de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 se desprende:

Embed #DatoINDEC#ENGHo: los hogares de la Argentina destinaron 22,7% de su gasto a alimentos y bebidas no alcohólicas en 2017-2018, 14,5% a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y 14,3% a transporte https://t.co/YuPVlY0A8e pic.twitter.com/RzQ8dpaHQd — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 28, 2019

Patagonia y Gran Buenos Aires fueron las regiones con menor proporción de gastos en Alimentos y bebidas no alcohólicas. En cambio, Noroeste y Noreste fueron las regiones con mayor peso en este rubro.

El gasto de consumo en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles representó el 14,5% del gasto de consumo para el total del país. Su composición estuvo determinada por un 5,9% en “Electricidad, gas y otros combustibles”, 5,0% en “Alquiler de la vivienda”, 2,5% en “Suministro de agua y otros servicios de la vivienda” y el 1,1% en “Conservación y reparación de la vivienda”.

indec engdh02.jpg Indec

El gasto en Transporte representó el 14,3% del gasto de consumo. Dentro de este, el 8,1% estuvo asociado al “Funcionamiento de equipos de transporte personal”, el 3,2% a “Servicios de transporte” y el 3,0% a la “Adquisición de vehículos”.

En los hogares con clima educativo alto y muy alto, se registró un menor consumo relativo en Alimentos y bebidas no alcohólicas y uno mayor en actividades de esparcimiento. El gasto en Salud estuvo principalmente determinado por las prepagas.

En los hogares con clima educativo bajo y muy bajo, se observó un mayor con-sumo proporcional de Alimentos y bebidas no alcohólicas y un menor gasto en actividades de Recreación y cultura y Educación. Su gasto en Salud estuvo principalmente determinado por la compra de medicamentos.

Los hogares unipersonales integrados por menores de 65 años registraron una proporción menor de gasto en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y un mayor gasto en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En los hogares unipersonales conformados por adultos de 65 años y más, se observó una mayor proporción del gasto en Salud. Finalmente, los hogares nucleares con hijos/as declararon un mayor gasto en Educación.

Los hogares sin adultos mayores destinaron el 5,1% de su gasto de consumo a Salud y el 3,6% a Educación. Los hogares con un adulto mayor asignaron el 9,5% de su presupuesto al gasto a Salud y el 1,5% a Educación. Finalmente, los hogares con dos y más adultos mayores emplearon el 14,0% de su presupuesto en gastos de Salud y el 0,8% en Educación.

El pan, la carne (vacuna, ovina, cerdo, etc.), frutas y verduras, aves, huevos, quesos y leche, son los alimentos que los hogares declararon mayoritariamente adquirir al menos una vez a la semana. En cambio, aproximadamente un tercio de los hogares entrevistados manifestaron que realizaban una vez por mes las compras de té, café, yerba, aceite y azúcar para el hogar.

El 64,4% de los hogares declaró no adquirir margarinas y grasas; un 41,6% dijo no comprar pescados; el 52,7% y el 55,9% expresó que no realizaban gastos habituales en cerveza o vino, respectivamente. Por último, el 69,0% señaló que no adquiere artículos congelados (verduras, carnes, comidas preparadas).

El 34,5% del gasto en alimentos se llevó a cabo en negocios especializados (panadería, carnicería, verdulería, etc.); el 24,8%, en supermercados; y el 19,0%, en autoservicios.

La mayoría de los gastos registrados en la ENGHo 2017-2018 se realizaron presencialmente en el negocio (91,5%). Sin embargo, en algunos rubros se registró un mayor peso de las compras por internet, como en transporte de media y larga distancia (51,7%) y turismo (36,4%).

Entre las personas que afirmaron viajar habitualmente en transporte público, el 70,0% hicieron hasta 10 viajes por semana; el 22,8%, entre 11 y 20 viajes y el 7,2% restante, más de 20 viajes semanales.

La región con más frecuencia de viaje fue GBA, en donde el 49,6% de la población encuestada afirmó utilizar habitualmente el transporte público. La región con menor registro de frecuencia fue Patagonia, en donde solo un 19,9% afirmó utilizar el transporte público habitualmente.

El 16,9% de las personas que habitan en hogares con clima educativo alto afirmaron comer afuera por motivos de estudio/trabajo y un 29,7%, por esparcimiento. Para los hogares con clima educativo bajo, estos valores descendían al 6,1% y 7,2%, respectivamente.