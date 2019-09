El protagonista del incidente es el actual presidente del Concejo Deliberante de la capital fueguina, el peronista Juan Carlos Pino, quien el último viernes perdió su billetera con documentación personal.

Al encontrar la billetera, el subinspector de policía Matías Ortiz labró un acta donde consta "un cheque correspondiente al Banco de Tierra del Fuego, número 101333, por la suma de 65.641,12 dólares", algo que el propio concejal desmintió: "Es el comprobante de un plazo fijo, una cuenta personal que tiene ahorros".

"¿Alguien va a explicar algo o aquí no ha pasado nada? No todos los que usamos SUBE y pasamos por la gestión pública tenemos cheques de esa cifra para cobrar", sostuvo Ana Villanueva, ex funcionaria de la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos, mientras el ex senador nacional Osvaldo López, del sector que lidera el electo Gustavo Melella, consideró que "alguna Fiscalía debería estar pidiendo al edil que explique el origen de un fondo equivalente a la dieta acumulada en todo su mandato, ya que no es usual que un funcionario preste su billetera para que otra persona guarde su cheque".