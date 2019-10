Espert: "El futuro de Argentina es el libre comercio"

Las frases más destacadas de José Luis Espert:

"Yo un ciudadano común como vos, voy a competir con un Presidente, un ex Jefe de Gabinete, un ex Vicepresidente del Bco Nación, un candidato eterno y un ex Min. de Economía, vamos a defender las ideas de la libertad , Argentina tiene futuro si hace algo completamente diferente".

"Argentina tiene futuro si hace algo completamente diferente. Esa va a ser mi propuesta durante esta noche".

“A pesar de las trampas que algunos de los aquí presentes nos pusieron, estamos para competir, para defender las ideas de la libertad y del sentido común.”

Relaciones internacionales:

“Argentina parecería ser que en cualquier momento comienza a fantasear de nuevo con un default de la deuda. Si no queremos pagarla, ganémonos los dólares para el crecimiento con el comercio”.

"Alberto Fernández dijo que es necesario un shock de consumo, y más exportaciones, las dos cosas al mismo tiempo no se puede, se podrá aumentar el consumo, si previamente las exportaciones han crecido mucho y vamos a tener que comerciar con todo el mundo".

Economía y Finanzas:

“Argentina tiene un sistema que destruye a la gente que vive adentro del país. También hay ganadores que son parte de nuestra decadencia".

“Argentina tiene que cambiar este sistema por otro: el que aplican Chile, Perú, Paraguay, que hace 40 años los mirábamos desde arriba”.

“El futuro de Argentina es el libre comercio. Basta Moyano con currar con la Justicia Social”.

“El problema de nuestra decadencia son los empresarios prebendarios, los políticos y los sindicalistas”.

Derechos humanos, diversidad y género

“La izquierda pretenderse erigirse como defensora de los derechos humanos en el mundo. ¿Cuáles son los derechos humanos en Venezuela, en la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Cuáles eran los derechos humanos en la China de Mao Tsé Tung?”

"Basta del curro de los Derechos Humanos. Las prisiones preventivas para impartir venganza y no justicia no es tolerable. Estamos de acuerdo con la ESI, complementada con la casa. No estamos de acuerdo con la ideología de género".

“Tenemos que juzgar a los terroristas que mataron inocentes a mansalva en los ’70.”

Educación y Salud

“Vamos a proponer declarar la educación en Argentina como servicio público, básico y esencial. No puede ser que los chicos pierdan entre 40 y 60 días de clases por año fruto de los paros”.

“Nos parece muy injusto que un chico pobre en cualquier parte del país pague IVA en la leche para financiar la universidad de un chico de clase media que podría pagarla.”

"Basta de paros, Baradel. Vamos a revisar el Estatuto Docente y vamos a relanzar las escuelas técnicas. La universidad es carísima y la Argentina gasta mucho y mal"

“Luego de quitarle las obras sociales a los sindicatos vamos a poder integrar el sistema de salud. Esto funciona perfectamente en Europa y no hay ningún problema para aplicarlo en Argentina.”

Cierre:

“El gobierno de Cambiemos no pudo evitar que vuelva el kirchnerismo. Estoy seguro de que nosotros lo podemos hacer.”