Espionaje ilegal: citan a indagatoria a Gustavo Arribas y a Silvia Majdalani

Se trata de la investigación por presuntas tareas de espionaje en el Instituto Patria, causa en la que ya se detuvo al ex director de Operaciones Especiales del organismo, Alan Ruiz

La fiscal federal de Lomas de Zamora María Cecilia Incardona pidió hoy que se cite a declaración indagatoria al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y a su ex segunda, Silvia Majdalani. También, al ex jefe de Contrainteligencia de ese organismo, Martín Coste, en la causa que investiga supuesto espionaje ilegal en el Instituto Patria y en la que actúa como querellante la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.