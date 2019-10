"Con el cambio de tiempo político las cosas van volviendo a su lugar. Después de casi dos años de prisión preventiva se corrobora lo que dijimos siempre”, afirmó Esteche en diálogo con la radio Futurock.

Esteche fue excarcelado el pasado jueves por el Tribunal Oral Federal Nº 8 en la causa en la que se investiga la firma del memorándum de entendimiento con Irán como supuesta herramienta para encubrir la responsabilidad de sospechosos iraníes en el atentado a la AMIA.

ADEMÁS:

"A mí me liberaron después de dejarme preso durante dos años. Nadie me devuelve esos años de vida y no existe resarcimiento posible para eso", explicó, además recalcó que por esta causa estuvo “más tiempo preso de la máxima que pudiera recibir en las causas”.

Asimismo, destacó que en caso de asumir Alberto Fernández, los funcionarios del gobierno actual no serán víctimas del revanchismo. "Los funcionarios actuales no van a pasar por el revanchismo judicial que pasamos nosotros", afirmó.

Por último, el exlíder de Quebracho consideró que el juicio por el pacto con Irán no se va a realizar "nunca" por la "inconsistencia de las pruebas".