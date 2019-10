Fiel a su estilo, el ex ministro de Economía fue crítico con la gestión de la actual gobernadora, María Eugenia Vidal por el “endeudamiento espantoso” en el que sumió a la provincia de Buenos Aires, y habló de varios temas en exclusiva con Luis Novaresio, inclusive de la campaña de “cortá boleta” que emprendieron varios intendentes del oficialismo en favor suyo.

Aprovechando que era el único invitado al inicio del ciclo, Novaresio fue llevando a Kicillof por varios temas, entre ellos el de del conflicto docente, que sacude a la Provincia desde 2012. “Hay que iniciar la recuperación salarial urgente que perdieron con el Gobierno de Macri y Vidal los docentes, policías, médicos, enfermeras laburantes privados. Es decir, venimos de una caída del salario mínimo vital y móvil de 20, 25 puntos. Han hecho un “torniquete salarial” que se refleja hoy en la caída de las ventas y en el cierre de empresas porque no hay demandas”, explicó.

“No sé cómo van a dejar los números de la provincia de Buenos Aires porque no los publican, entonces tenemos estimaciones de que hay un faltante de caja de entre 50 mil y 80 mil millones de pesos. Por eso, hoy ni se cómo van a estar las cuentas de la provincia ni como solucionar ese problema”, sostuvo.

Novaresio también le preguntó a Kicillof sobre uno de los flagelos que más preocupa, en las encuestas, a los electores: la seguridad; y sobre la persona que designará en ese cargo en caso de que llegue a la gobernación. “No tengo decidido ningún ministro. Estamos haciendo una planificación para cada uno de los sectores, y después buscaremos a la personas que mejor pueda desempeñarse”.

Sobre la decisión de que los policías pidan documentos en las estaciones de trenes, Kicillof opinó que no lo ve “muy efectivo”. “El gobierno, que puso mucho énfasis en la seguridad, le bajó 8 puntos el salario a los policías bonaerenses, cuando les había prometido equiparárselos a los de la Metropolitana y la Federal”, agregó.

Otro de los temas “candentes” que llevó a la mesa Novaresio fue el de la seguridad, y puso énfasis en la postura que tiene el actual diputado de la Nación sobre la despenalización del consumo de drogas. “Ahora la despenalizaron en Uruguay, y creo, no estoy muy seguro, de que lo van a hacer en Bolivia. Creo que la cuestión del narcotráfico tiene varios elementos, preventivos y de persecución del delito. Hoy te diría que están fallando ambas cosas. Cada vez que veo que decomisan o que se enfrentan policías por una coima como ocurrió el otro día en Avellaneda. ¿Nunca pasa nada con los grandes (traficantes)? Me parece que claramente ahí, para hacer prevención hay que ir a buscar a los grandes”, dijo.

¿Es una herramienta despenalizar la tenencia de drogas para uso personal?, insistió el conductor.

“Mirá, no lo tengo muy claro. Sí me parece que hoy en la Argentina está muy bien que esté despenalizada para uso medicinal (el aceite de cannabis). Pero está funcionando muy mal porque no están dando las autorizaciones, o sea que hay un problema con la administración. Si vos despenalizas algo, tiene que cumplirse y tiene que haber una capacidad de implementación. El problema no es perseguir al pequeño consumidor, seguramente. (…) El otro día me contaba en Morón un cura del Barrio Carlos Gardel, que con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. Eso es un delito, hoy está prohibido y es ilegal, pero no pasa por ahí el fenómeno”, aseveró, con la venia del conductor, que dijo que “En Rosario pasa lo mismo”.