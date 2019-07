Invitada al ciclo de Luis Novaresio (LNE), la dirigente denunció que la gestión de Macri tiene “presos políticos” como Milagro Sala en Jujuy y mostró una postura contrariada de la gestión de Cambiemos en lo referente a derechos humanos.

“Cuando (Macri) estaba en campaña y dijo que éramos un 'curro' ya era una señal negativa. No era extraño porque nunca nos había recibido siendo jefe de Gobierno porteño. La palabra 'curro' es muy insultante, muy ofensiva, y uno presagia lo que se viene. No nos quiere, lo demostró y lo sigue demostrando”, dijo la referente frente a Novaresio.

Asimismo, De Carlotto aseguró que esta actitud no es sólo para con la organización que encabeza. “No sólo a las Abuelas, son los organismos de DDHH, es al pueblo, a los pobres. Hay un desamparo total a la sociedad”, agregó.

ADEMÁS:

En referencia a Milagro Sala, De Carlotto dijo que “está perseguida”. “Yo fui a ver su obra y es fantástico lo que hizo esa mujer. Y porque sacaba bolsos de plata… pero pagaba. Hay algo que es diabólico porque primero hay que demostrar”, dijo la refrente.

La dirigente también defendió a Cristina Fernández de Kirchner, de quien aseguró que con la persecución judicial que le hacen “le han enfermado a la hija”, en referencia a Florencia Kirchner, que desde marzo está recluida en Cuba. “La chica está muy mal, está acorralada porque la citan. Yo la acompañé al juicio y estar ahí da miedo. Sabemos que esa Justicia no es tal porque se juega con el destino de las personas”.

“Cuando los Kirchner asumieron tenían mucho dinero porque sabían comprar bien e invertir bien. Sí tuvieron más, sobre todo cuando Néstor vivía porque era un buen negociante. De los hoteles no hay nada probado, no le encuentran nada. Hay un pueblo que a Cristina la quiere mucho y yo creo que es una mujer honesta”, aseguró.

“Macri es una mala persona. (…) No está capacitado, no tiene que estar en el lugar de presidente. No ve al otro, al que necesita, no es buena persona y por eso el Gobierno no es bueno”, concluyó.