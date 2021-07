Facundo Manes crece en las encuestas; Elisa Carrió ataca

Es que en esa elección se juega el armado necesario para que Horacio Rodríguez Larreta quede en la "pole position" como candidato a presidente por Juntos (o como el marketing partidario indique) en 2023.

SI Diego Santilli pierde la interna con Facundo Manes, el PRO también perdería peso en Juntos y, consecuentemente, Elisa Carrió correría la misma suerte, porque el radicalismo no la quiere desde cuando Raúl Alfonsín era presidente.

Lilita al ataque

Ante el avance de Manes, Rodríguez Larreta acudió a "Lilita", un verdadero "tanque de guerra". Y con la misma sutileza que ese vehículo dentro de un supermercado, un día con descuentos del 50% con tarjeta de crédito del Banco Provincia.

Si algo debe reconocerse a Carrió es su coherencia. En realidad, es una coherencia alterna.

El 13 de junio pasado, a través de su cuenta de Twitter, la fundadora de la Alianza Juntos por el Cambio, celebró la postulación de Facundo Manes por parte de la UCR.

Embed Me alegra mucho que la UCR incorpore a Facundo Manes y ojalá acepte ser candidato, porque el futuro de la nación está en las nuevas generaciones. Felicitaciones. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 13, 2021

Pero unas semanas después, Carrió comenzó a cambiar de opinión sobre Manes. Una vez más, con esa coherencia alterna que la caracteriza.

¿Por qué cambió de opinión Lilita?. El corazón y la mente de las personas solo Dios las conoce, pero los mortales pueden hacer algunas conjeturas y asociar hechos y declaraciones para sacar conclusiones.

Cuando la líder de la CC elogió a Manes no lo hizo ni por generosidad -cualidad que no tiene en demasía-, ni por quedar bien con la UCR, donde hace unos 30 años que, como dicen los adolescentes, "no tiene cabida".

Sucede que aún no había negociado con Rodríguez Larreta su participación en las listas de candidatos en las PASO, ni otras cuestiones menos políticas, y usó su apoyo a Facundo Manes para decir: "acá estoy yo".

Cuando hubo aclarado los tantos con Horacio (Rodríguez Larreta) y su consecuente apoyo a Diego Santilli en la provincia y a María Eugenia Vidal, en la Ciudad, Elisa Carrió descubrió que para ser diputado nacional había que conocer el proceso de sanción de leyes, cualidad que el neurocientífico no tendría. ¡Una genía!. Para tener ese conocimiento hay que hacer el curso con ella que lleva colocados varios diputados que, seguramente, formados y diplomados en la Fundación Hannah Arendt, cuya presidencia y caja maneja "Lilita".

Tener en contra a Carrió, ayuda

La descalificación de Manes siguió en ascenso....¡Carrió es implacable!... Pero desde que la exsocia de Mauricio Macri comenzó a atacar a Facundo Manes, éste comenzó a crecer en las encuestas. Pero a Lilita no le importa. Ella es una mujer de convicciones. Está convencida que su apoyo o castigo son suficientes para torcer la voluntad del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

Ya se sabe que Carrió habla con la Virgen María y que ésta le contesta, porque como todos saben la Madre de Dios es más generosa que el Papa Francisco a la hora de atender fieles. Hace muchos años, cuando el Santo Padre era Monseñor Jorge Bergoglio recibió a la ex diputada y ésta le aseguró que hablaba con la Virgen. Desde ese momento, el obispo decidió espaciar sus encuentros con Lilita. Puede decirse que a esas apariciones no le dio una entidad que a las de la Virgen de Fátima a los pastorcitos de Portugal,

En sus últimas declaraciones a la prensa, Elisa Carrió trató de mentiroso a Manes. ¡Y pensar que hace un mes lo amaba!

Habrá que esperar unos días para ver cómo, sin quererlo, "Lilita" sigue ayudando a la campaña de la UCR en la provincia de Buenos Aires, o si la convencen que la Virgen María habló con Santa María Eugenia Vidal porteña (ex bonaerense) y le pidió que no ataque a Facundo Manes y que no elogie más a Santilli.