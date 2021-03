Fernández dijo que enjuiciará a los que pidieron el crédito millonario al FMI

Para determinar quiénes fueron los responsables de pedir un crédito que sabián que no se podría pagar, el presidente dijo: "He instruido he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien una querella criminal".

El presidente Alberto Fernández anunció hoy ante la Asamblea Legislativa que su gobierno impulsará una querella criminal contra los funcionarios del macrismo que solicitaron un crédito multimillonario al Fondo Monetario Internacional en condiciones que, dijo, no iban a poder cumplirse.