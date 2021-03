Fernández, sobre el acuerdo con el FMI: "No es mi prioridad"

"Cuando otros me apuran a negociar con el FMI (Fondo Monetario Internacional), les digo que mi urgencia son los que no tienen casa ni trabajo y que quiero acordar con los acreedores pero en términos que no posterguen a los argentinos", dijo el jefe de Estado desde el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

En ese sentido, agregó que "cada uno" debe "asumir la responsabilidad que le cabe" porque "prestar semejante cantidad de plata a devolver en tres años a un país en default, implica responsabilidades por todos lados".

Las palabras del presidente tienen lugar en la semana previa al viaje a Washington del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el propósito de entrevistarse con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a los efectos de acelerar las negociaciones con el organismo multilateral de crédito.

Embed

De esta forma, Fernández hizo referencia al préstamo otorgado por el FMI a la gestión macrista por 45.000 millones de dólares, a raíz de la cual el Ejecutivo negocia ahora con el organismo un nuevo programa de financiamiento para la reprogramación de los vencimientos.

"Cuando (Jorge) Ferraresi llegó al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, vino con un plan a tres años para construir 260 mil viviendas, que cuesta 10 mil millones de dólares, es decir, la cuarta parte de la deuda que otros tomaron irresponsablemente en un año con el FMI", apuntó el mandatario en relación al endeudamiento de la gestión de Cambiemos.

Al respecto, el Fernández enfatizó que "todos deben entender la gravedad y la irresponsabilidad de la decisión que han tomado otros, y los costos sociales que generó" ya que se trató de "dinero que está destinado a salir del país y a postergar el futuro de los argentinos".

"Uno sentía tanta impotencia por ver casas maravillosas que habían quedado construidas en 2015 que, por razones de miserabilidad política, no fueron entregadas a la gente que lo necesitaba", criticó.

Acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, quien suscribió el convenio de adhesión al programa con las centrales obreras, Fernández dejó claro que "hoy en día, tener un techo es un derecho humano y hay que garantizarlo y preservarlo".

alberto 2.jpg Fernández anunció un plan de viviendas.

LOS DETALLES DEL PLAN DE VIVIENDAS

Las 1.200 viviendas del programa "Procrear II Cogestión Local con Sindicatos" se destinarán a la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de Ezeiza, La Matanza, San Miguel, San Nicolás, Lincoln, Bahía Blanca y Tandil, según se precisó.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda promoviendo la participación activa de los sindicatos en su asignación, teniendo en cuenta la disponibilidad de los Desarrollos Urbanísticos del programa

Estuvieron en el acto para suscribir el acuerdo el secretario general de la CGT Héctor Daer y el secretario general adjunto de la CTA, Daniel Catalano.