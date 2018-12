Fernando Gray: "No hay lugar para terceras visiones ni para la tibieza"

El intendente de Esteban Echeverría sostuvo, en una entrevista con la agencia Telam, que le gustaría que la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner sea candidata presidencial el año próximo, para el que vaticinó una victoria de esa fracción del peronismo.

“No hay lugar para terceras visiones ni para la tibieza: o sos oficialista o sos opositor”, advirtió Gray para quien los intendentes peronistas aspiran a que el candidato a gobernador bonaerense “provenga del territorio”.

Pero se mostró confiado en alcanzar “una fórmula de consenso” para esa candidatura. Alternativa Federal es una opción al kirchnerismo impulsada por los gobernadores peronistas de Córdoba, Juan Carlos Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el jefe del bloque de senadores del PJ Federal, Miguel Ángel Pichetto.

-¿Qué perfil buscará darle al PJ?

-El PJ, un partido con amplia trayectoria transformadora, va a tener un perfil dinámico y renovado, respetando sus principios fundacionales de cara a los desafíos que hay. Vamos a convocar a todos los sectores políticos y sociales del campo popular y trabajar por la unidad para poder ganar las próximas elecciones.

ADEMÁS:

Jefe de la Federal defendió el "protocolo Bullrich": "No vamos a salir a matar a nadie"

Dos de cada tres argentinos están disconformes con el funcionamiento de la democracia

-¿Cómo analiza la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal?

-Es una decepción. Es una gobernadora que fue muy apoyada por gran parte de la sociedad y por sectores que veían una gran esperanza en ella y fueron defraudados, como los docentes y los trabajadores de la salud. Estamos trabajando para ser una alternativa seria y responsable y poder transformar esta provincia que necesita reformas estructurales.

-¿Cómo debería definirse el candidato a gobernador del peronismo?

-En las PASO. Tenemos una oferta de candidatos muy potentes, muy buenos intendentes y dirigentes que pueden aspirar a ser gobernador y vice. Lo ideal sería ir a unas PASO transparentes, amplias e inclusivas. En paralelo, vamos a trabajar en el consenso porque otra opción es llegar a una fórmula de unidad.

-¿Ello es posible cuando se dice que Cristina Kirchner quiere impulsar a Axel Kicilof y los intendentes desean que el postulante salga de ese espacio?

-Lógicamente los intendentes pretendemos que sea un candidato que provenga del territorio, básicamente de un municipio. Yo la veo a Cristina muy reflexiva y escuchando mucho a todos los sectores. Está escuchando mucho a los intendentes, creo que puede haber fórmula de consenso.

-¿Qué opina de la posibilidad de desdoblar las elecciones en la provincia?

-Tiene que ver con la mala performance del gobierno provincial. De hecho, si las elecciones fueran hoy, perderían. Por eso buscan alternativas para retener algo del electorado como suprimir las PASO y desdoblar elecciones. Deberían focalizar la energía en resolver los problemas que hay en la provincia de Buenos Aires.

-¿Cómo ve al llamado “Peronismo Alternativo’?

-Esta etapa del PJ que me toca encabezar, es un partido netamente opositor junto al campo popular, porque entendemos que hay que abrir el peronismo. Pero es una oposición seria, responsable y con propuestas. Acá están el gobierno y la oposición. No hay lugar para terceras visiones ni para ser un poco de un lado y un poco del otro. No hay lugar para la tibieza: o sos oficialismo o sos oposición. Y la oposición somos nosotros.

-¿Qué opina de los casos de abuso que se conocieron en la política, en particular en el propio kirchnerismo?

-Ante casos tan graves, el partido debe tomar las acciones preventivas necesarias, convocar a su tribunal de disciplina, tomar las máximas medidas y ser estrictamente rigurosos.