Fernando Iglesias fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito

Di Lello tiene delegada la investigación por parte del juez federal Sebastián Casanello y además lleva una denuncia similar presentada por Tailhade contra el exsecretario de la presidencia en el Gobierno de Cambiemos, Fernando De Andreis, informaron fuentes judiciales.

En el caso de Iglesias, la fiscalía dispuso que se compulse la información sobre su persona y otros dos investigados en el sistema "Nosis", según el dictamen al que tuvo acceso Télam.

En la denuncia, se alude a declaraciones juradas presentadas por Iglesias ante la Oficina Anticorrupción, en base a las cuales se denunció que "se habría enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada".

ADEMÁS:

Di Lello investigará a Iglesias y a otras dos personas vinculadas con él, Ana Kliauga y José Bocles.

El diputado de Juntos por el Cambio, por su parte, se refirió de esta manera a la imputación, el jueves por la tarde en el Congreso: “Tengo 63 años y es la primera vez que voy a tener que ir a un tribunal a defenderme. Y eso me llena de pena. Pero me llena de orgullo que lo haya hecho un canalla, que es el del chiquero de las denuncias. Había denunciado a casi todo nuestro bloque y ahora viene y me denuncia a mí”.

Por último, dijo: “Este loft, que estuvo en tuits, en C5N, en toda la cadena de medios, en la denuncia no está. Se me imputa por un incremento de $50 mil por mes. A un diputado que tiene ingresos por tres propiedades, que publica en Argentina y en todos los medios internacionales, que recibe ingresos por conferencias. Y que ha publicado uno de los bestsellers de este año”.