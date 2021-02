Casación accedió al pedido de la ex presidenta y del gobernador y también ex ministro de Economía, quienes están acusados, junto con otros ex funcionarios, de supuestas maniobras irregulares con esa operatoria, y fijó la mencionada fecha para sus respectivas exposiciones, informaron hoy fuentes judiciales.

Los abogados defensores de ambos funcionarios, Carlos Beraldi y Guillermo Anzorena, respectivamente, pidieron sus presencias en la audiencia. Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof (ministro de Economía al momento de los hechos investigados) solicitaron sus sobreseimientos cuando el Tribunal Oral Federal 1 ratificó el año pasado el juicio oral.

La defensa dijo que las pericias determinaron que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo como "herramienta de control para la estabilidad monetaria y cambiaria del país" y que no hubo perjuicio para el Estado nacional, sino, por el contrario, se produjeron ganancias, recordaron las fuentes.

Luego de diversas resoluciones, el caso llegó por vía de apelaciones a Casación, que convocó a las partes a una audiencia preliminar para el 1 de marzo.

La causa se inició por una denuncia de diputados del PRO en octubre de 2015, quienes sostuvieron en ese momento que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central cerró contratos a "dólar futuro" con los cuales se habrían ejecutado supuestas maniobras anómalas.

El fallecido juez Claudio Bonadio consideró que hubo delito y procesó a Cristina Fernández de Kirchner, a Axel Kicillof y a ex directores del Banco Central por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública.