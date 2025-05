Ficha Limpia: Rovira admitió un pedido de Milei para que sus senadores cambiaran el voto

Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, cercanos a Rovira, fueron clave para que la iniciativa no prosperara en la Cámara Alta. Ambos votaron en contra -al igual que el bloque de Unión por la Patria- y frenaron la sanción del proyecto que impide ser candidatos a quienes tengan condena ratificada en segunda instancia por delitos de corrupción. El debate concluyó con 36 votos afirmativos y 35 negativos, cuando la mayoría requerida era de 37.

carlosrovira.webp Carlos Rovira fue dos veces gobernador de Misiones y desde 2007 ocupa una banca en la Legislatura provincial.

A partir de ese momento comenzaron las especulaciones dentro y fuera del Congreso. En una reunión con ministros, diputados y funcionarios de alto rango de Misiones, Rovira confió que el cambio de voto de sus senadores fue a raíz de un pedido director Milei. Así lo publicaron este sábado dos matutinos porteños, tras señalar que el exgobernador se mostró a favor de hacer caer Ficha Limpia y no "proscribir" a nadie, ni siquiera a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de felicitar a Rojas Decut y Arce, Rovira explicó que la aprobación hubiera favorecido a Silvia Lospennato, la candidata del PRO en las elecciones porteña del 18 de mayo.

“Se está poniendo un poco de luz sobre esta enorme confusión y la falta de respeto que hubo el miércoles. En Misiones pedí explicaciones sobre por qué estos dos senadores cambiaron su voto. Rovira admitió que lo llamó Milei. Ahora empezamos a sacar la especulaciones y la verdad de este tema”, afirmó Martín Goerling, senador nacional por esa provincia, en declaraciones a LN+. "Rovira acompañó a este gobierno absolutamente en todo", subrayó.

Desde el Ejecutivo salieron rápido a rechazar las versiones sobre un acuerdo con el exgobernador misionero para que el proyecto de Ficha Limpia no fuera sancionado en el Senado. "No se dejen psicopatear con esa mentira. Hace 17 años están acá y nunca la impulsaron", sostuvo Milei, con críticas al PRO, al encabezar un acto de campaña con su vocero y candidato a legislador porteño Manuel Adorni.

carlosrovira2.webp Carlos Arce y Sonia Rojas Decut cambiaron el voto y rechazaron el proyecto de Ficha Limpia.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se expresó también en esa línea. "Salen noticias que son ridículas. Como la última que he leído a la mañana, que es una operación clara. Que es que el Presidente le habría pedido a Rovira que no voten la ley. Absoluta mentira. El Presidente no tiene contacto con Rovira. Ni siquiera tiene el teléfono. Se lo pregunté y me dijo: ´No hablé nunca con Rovira. No tengo el teléfono siquiera´, con lo cual eso es una falsedad total", explicó en declaraciones radiales.

Y añadió: "Lo que dicen los medios que lo publicaron es que Rovira le habría dicho a un grupo de sus seguidores políticos que se lo pidió Milei. Pero no sale Rovira diciendo eso. Clasifiquemos las cosas, porque acá hay muchas operaciones. No nos olvidemos que este año hay elecciones en Misiones", recordó Francos.