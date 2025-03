Fiscal pide investigar a la Policía por agresiones a una jubilada y al fotógrafo Pablo Grillo

Las causas judiciales llevan los números 12670/2025 (Bianco) y 12677/2025 (Grillo), del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, con la intervención de la Fiscalía N°11 de ese fuero.

Pablo Grillo, el fotógrafo herido durante la represión policial en la marcha de los jubilados, salió de cirugía y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado y crítico, según informó oficialmente.

Los médicos lograron bajar la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido dañado, mientras que la respuesta pupilar fue, en principio, positiva. Sin embargo, su estado sigue siendo delicado y los próximos días serán clave para su evolución.

El fotógrafo sufrió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, lo que le provocó traumatismo de cráneo grave, fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica. La agresión ocurrió en medio de la violenta represión policial contra manifestantes, jubilados y trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso.

La familia de Grillo y organizaciones de derechos humanos denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad y exigieron explicaciones al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Asociación de Reporteros Gráficos no quiere "otro Cabezas"

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) anticipó este jueves que iniciará las "acciones correspondientes" ante el ataque sufrido por el fotógrafo Pablo Grillo porque no quiere "otro" José Luis Cabezas.

Junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y el Centro de Estudios Legales y Sociales, ARGRA "lamentó" en conferencia de prensa tener que iniciar acciones habiendo "advertido" desde "la primera represión" del Gobierno, el 23 de diciembre de 2023, que "esto iba a pasar".

"No nos lastimen más".

"Hoy tenemos un compañero en el hospital peleando por su vida. Grillo fue alumno en ARGRA en 2018 y lamentamos que la ministra (Patricia) Bullrich, de la que pedimos la renuncia, haya dicho en La Nación+ que Pablo estaba detenido cuando estaba peleando por su vida en el Ramos Mejía", indicaron. Y anunciaron que iniciarán las "acciones legales correspondientes para que no quede impune, dijimos que no queremos otro Cabezas", en referencia al fotógrafo asesinado en 1997.

"Somos reporteros gráficos y necesitamos tener libertad de prensa como dice la Constitución, y necesitamos no ser más lastimados", añadieron. Al respecto, reseñaron que "hace un año y medio estamos hablando con autoridades de Seguridad pidiendo que no nos lastimen más. Evidentemente, no está resultando porque además a la ministra le encanta que pegarle a la gente. Necesitamos saber quién tiró y que directamente se vaya Bullrich", manifestaron.

"También queremos hacer cargo al intendente Jorge Macri por la brutal represión que hubo ayer desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", agregaron. ARGRA convocó a un ïcamarazoï para las 16 de hoy en Hipólito Yrigoyen y Solís, en las inmediaciones del Congreso, donde ayer le dispararon a Pablo Grillo.