"El proyecto que envió el Gobierno nacional no sirve. Ese proyecto no colabora a encontrar los apoyos que el Congreso necesita para que Argentina no entre en default”, señaló Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del conglomerado de bloques que integran ese espacio parlamentario.

En conferencia de prensa, el bonaerense remarcó que el articulado “es exclusiva potestad del Congreso” y que “sin preocuparnos por los tiempos, tenemos que buscar la redacción que genere mayores consensos.

"El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no contribuye de ninguna manera a lograr un acuerdo extendido, sino que está pensado desde la necesidad de un relato del Gobierno; y se necesita una propuesta nueva que no es la que envió Martín Guzmán”, precisó.

Por su parte, su compañera de bloque en Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, dijo que “sería catastrófico que Argentina, por un capricho de la dirigencia política, no resuelva este problema”.

"Hay que darle al Ejecutivo la facultad para refinanciar, pero no más de ninguna competencia que tenga que ver con el Congreso”, añadió.

MASSA.jpeg FMI: el Interbloque Federal le entregó su propuesta a Sergio Massa en el Congreso.

Además, el Interbloque Federal realizó su propia propuesta de redacción a partir de resumir el proyecto en un único artículo: Apruébase en los términos del artículo 2° de la Ley 27.612, dentro del marco y con el alcance estrictos resultante de la competencia que al Congreso Nacional le asigna el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional, el Acuerdo de Facilidades Extendidas solicitado por el Gobierno argentino al FMI con fecha 4 de marzo, a efectos de refinanciar la deuda existente, correspondiente al Acuerdo Stand By suscripto en el año 2018.

Esa alternativa fue entregada por escrito por Rodríguez al presidente de la Cámara, Sergio Massa.

Además de Rodríguez y Camaño, participaron de la conferencia, Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense); Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca (Córdoba Federal) y Enrique Estévez (Socialista).

Además integran ese interbloque la socialista Mónica Fein y la cordobesa Natalia de la Sota.

Con sus ocho diputados el interbloque Federal es la tercera fuerza de la Cámara y su presencia en las comisiones de Finanzas y de Presupuesto es clave a la hora de definir cual será el dictamen de mayoría.

El propio Rodríguez ocupa un lugar en Finanzas y García Aresca es el representante del espacio en Presupuesto.