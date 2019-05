Frigerio: "Se pueden sumar nuevos puntos al acuerdo"

El titular de la cartera política añadió que, como se tienen que debatir las prioridades, también hay que debatir qué cosas no son prioritarias. El funcionario respondió de esa forma cuando la periodista María O'Donell en Radio Metro lo consultó sobre el actual problema de los de las ciencias y tomó como referencia el caso de la científica que fue a "¿Quién quiere ser millonario?" para ganar dinero y así seguir investigando.

Por otro lado, añadió: "También tiene que discutir qué cosas no son prioritarias para el país, porque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para dejar de vivir de prestado".

Asimismo, agregó: "Entonces tenemos que gastar lo que ingresa en las arcas públicas, yo creo que es un debate muy importante en la Argentina, en qué cosas nos ponemos de acuerdo que hay que invertir o gastar y eso deviene en la necesidad de discutir en que cosas no vamos a gastar más. Es un debate que hay que hacerlo. Podemos hacerlo también en el presupuesto nacional del año que viene que se va a manifestar a fines de este año. Yo creo que es muy importante y en algo hemos avanzado en el presupuesto del año pasado. No es un ejercicio fácil ha sido muy costoso desde el punto de vista de la energía que tuvimos que poner para tener un presupuesto equilibrado a fines del año 2018 pero ahora necesitamos tener un presupuesto superavitario por lo menos desde el punto de vista del superávit primario"

Luego, O'Donell señaló: "El problema es qué hipotecamos de futuro porque bajar las inversiones en ciencia de esa manera es brutal". Ante esta intervención, Frigerio respondió: "Yo creo que es una buena discusión que nos debemos los argentinos. Saber en qué cosas tenemos que invertir y para eso también tenemos que ser serios y responsables y debatir cuáles deja de ser prioridad también en Argentina porque hay una restricción que tiene que ver con los ingresos que tenemos que hay que poner sobre la mesa. Esa discusión es muy difícil de dar en la Argentina y yo creo que es muy importante".

Por otra parte, consultado sobre la opinión del ex ministro de Economía Roberto Lavagnarespecto del acuerdo al que convocó el presidente Mauricio Macri, Frigerio sostuvo: “No creo que él haya planteado que no está en línea con esto de que Argentina no puede cumplir con sus compromisos”.

“Ahora, si considera que hay que negociar mejores condiciones, será una posibilidad que, por ahí, se tenga de la mano de él en el Gobierno”, sostuvo en referencia a Lavagna que, si bien aún no anunció su precandidatura, ya es considerado postulante a la Presidencia de cara a los comicios de octubre.