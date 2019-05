Milagro Sala: sale el fallo en juicio por lesiones graves

La fecha se fijó este martes, luego de culminar cerca de las 19.30 la etapa de alegatos, en la que los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron cinco años y cuatro meses de cárcel, mientras la defensa pidió su absolución.

La dirigente, enjuiciada por los magistrados Ana Pérez Rojas, Mario Puig y Claudia Sadir, está acusada de la autoría del delito de lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas.

El hecho denunciado ocurrió en dependencias del Ministerio de Infraestructura de la provincia, el 3 de julio de 2006, y el agredido fue Cristian César Arias (ya fallecido), quien habría recibido una golpiza de parte de Sala y otras personas. Previo a los alegatos, Sala hizo uso de derecho a prestar declaración y aseguró no ser culpable.

“Ese día habían sido convocadas varias organizaciones sociales al Ministerio de Infraestructura por una redistribución de obras de viviendas. Cuando comenzaron a discutir yo me mandé a mudar. No me van a hacer agachar la cabeza. No soy culpable”, sostuvo Sala, quien dijo que fue una “pelea entre los compañeros” presentes. “La indignación de ellos era porque querían que se termine con la CTA (organización a la que pertenecía Sala) y que solo exista la CCC (movimiento al que respondía Arias)”, agregó.

Reconoció haber amenazado de muerte a Arias en ese momento, pero dijo que tenía que ver con situaciones previas en las que, según Sala, el dirigente habría mandando a tirotear en dos oportunidades la casa de su padres y por tres episodios de enfrentamientos en distintas marchas. Los representantes fiscales consideraron que fue “perfectamente acreditado” que Sala integraba el grupo que golpeó a Arias. “Ninguno de los testigos habló de peleas” y quedó probado que “el ingreso de Sala al lugar fue violento, el hecho estaba premeditado y había una supremacía de personas en el grupo de Sala”, dijeron.

La abogada defensora Paula Álvarez Carrera señaló que el principal testigo, Juan Carlos Maidana -que estaba con Arias durante los hechos- fue al juicio a “mentir” y remarcó argumentos contradictorios. La letrada pidió la nulidad de la actuación del juez instructor y del proceso posterior y sobre Maidana se reclamó su “extracción por falso testimonio”.

Además pidió la nulidad del proceso por la afectación del derecho a la defensa de la dirigente, al afirmar que se ofrecieron pruebas y testigos que “no fueron admitidos”, y por la prescripción de la causa por el periodo trascurrido. O bien que, en subsidio, se la condene a la pena mínima de tres años de prisión.

La audiencia había comenzado con el testimonio de una mujer que trabajaba en el Ministerio y estuvo el día de los hechos. Dijo que no vio lo que sucedió, pero reconoció haber visto y escuchado a Sala irse del lugar diciéndole a la madre de Arias: “Tu hijo es una mierda, andá a recogerlo ahora en cucharita”.