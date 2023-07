“Venimos a compartir una visión que tiene que ver con más producción para más trabajo. El desafío que abrazamos con Horacio, entre otros, entre muchos, es que este país no sale si no hay más producción y más trabajo. Y el trabajo es lo único que saca a los pobres de la pobreza. Así que hay allí una cruzada que tenemos”, aseguró Morales.

Y agregó: “Vamos a poner en marcha una política transformadora. No sólo que acomode las cuentas fiscales, resuelva la macroeconomía, sino que ponga proa en el desarrollo con sentido federal de la República Argentina”.

El gobernador jujeño sostuvo: “El pueblo argentino necesita saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer”.

“La industria es la fiel expresión del agregado de valor en el territorio, en la República Argentina. Y el agregado de valor para más trabajo para nuestro pueblo”, apuntó.

Además, indicó: “Tenemos que sacar a los empresarios de esta cuestión de tener que levantarse todos los días a leer el Boletín Oficial a ver qué reglas nuevas le ponen para perjudicarlos”, declaró.

“A los empresarios hay que darles certezas y seguridad jurídica para recuperar la confianza en la República Argentina”, sostuvo.

6b292207-0d3e-4849-804e-ac5cd789b936.jpg Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, en una recorrida en la provincia de Entre Ríos.

En su paso por Entre Ríos, se refirió a la industria: “Estos, entre otros, son los desafíos que nos dan toda la energía a Horacio y a mí para transformar la República Argentina y para fortalecer nuestra industria, una gran industria nacional de la que tenemos que estar orgullosos”.

“Con Horacio conformamos un espacio amplio, que excede al radicalismo y también al Pro donde también está la coalición cívica, con Lilita Carrió como candidata, está Miguel Pichetto con todo el peronismo republicano, está José Luis Espert con Avanza Libertad, está Cinthia Hotton, está el GEN, está la mayoría del radicalismo territorial y la mayoría del PRO en el territorio”, señaló.

“Esta es la visión que tenemos para gobernar, y por eso conformamos un espacio que tenga la musculatura para hacerse cargo de los desafíos importantes que vamos a tener desde diciembre”, sostuvo.

“Con Horacio somos hombres de gestión. A él le toca gobernar la ciudad de Buenos Aires hace ocho años, a mí también la provincia de Jujuy. Tenemos que resolver y afrontar problemas todos los días”, dijo.

Y agregó: “Estamos convencidos que eso necesita la República Argentina, y también liderazgo, que no es andar a los gritos ni hacerse el bravo todos los días, sino tomar decisiones y bancar las consecuencias de las decisiones que se toman y tener sentido común, saber escuchar y saber dialogar también para afrontar los desafíos que tenemos”.

“Tenemos una mirada para potenciar y poner toda la energía productiva de toda la provincia de la República Argentina al máximo posible. Eso es gestión”, aseguró Morales.

“La consigna que tenemos, con Horacio, con Rogelio (Frigerio), con todo el equipo, es más producción y más trabajo. Lo único que saca al pobre de la pobreza es el trabajo. Y recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo es un cambio cultural, que estamos poniendo en marcha”, dijo.

“Estamos enfocados en lo que los argentinos quieren, en lo que esperan, que es que les digamos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer”, declaró y agregó: “En Jujuy Aníbal Fernández estuvo 3 días. Me hubiera gustado que Aníbal Fernández recorra la frontera y vea el colador que es”.

“La sección de narcóticos de la provincia ha incautado 60 kilogramos de cocaína y tenemos miembros de dos bandas narcos bolivianas detenidos. Lo tenemos que hacer desde la provincia porque no lo hace Nación. Y Aníbal va a incentivar los piquetes y armar el Malón de la Paz. Esto es político. Los que están en los cortes son unos grandes delincuentes”, comentó.

“Ese es el país que no queremos. El país de la violencia no queremos. Queremos el país de la construcción, no de la destrucción. Queremos el país del diálogo, y queremos que se termine este ciclo, con este gobierno que no hace lo que tiene que hacer, con un presidente ausente, un ministro de Economía que es presidente virtual y real hace un año, que ha hundido la economía, que hizo volar la inflación, el dólar y genera más pobres todos los días, produciendo el peor ajuste que hemos vivido en estos tiempos”, apuntó.

Y concluyó: “Por eso estamos convencidos que tiene que haber un cambio por este camino, por el diálogo, por la construcción, por propuestas concretas”.