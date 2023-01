Gerardo Morales: el trabajo es el camino para salir de la pobreza

Durante un reportaje realizado por Ari Paluch (Radio Rivadavia), Morales abordó sobre las responsabilidad que le corresponderá al próximo gobierno electo en octubre próximo y esbozó un cuadro de situación con problemas y soluciones a implementar.

Se reproducen a continuación los principales tramos de la entrevista:

Periodista; ¿Qué le convidó la Lilita en el encuentro que mantuvieron?

Gerardo Morales: Un té y charlamos bastante, lo más importante es que charlamos del proyecto nacional, de los temas que habíamos hablado también el día sábado junto a Horacio Rodríguez larreta, Diego Santilli y, Martín Lousteau

Hablamos de varios temas que tienen que ver no solo con la macroeconomía, sino con la producción, con este desafío que es recuperar la gran clase media argentina, lo que pone en debate el fracaso de las políticas asistencialistas de los planes sociales , que han consolidado niveles de pobreza. Por eso decía en algún momento que estaría bueno que Pérsico y Grabois hagan terapia de grupo y se digan a ellos mismos que han fracasado , porque hace 20 años vienen manejando pobres que no pueden sacar de la pobreza.

Está claro que uno de los desafíos más importantes de este momento histórico es reconvertir los sectores productivos, hacer lo que estamos haciendo en Jujuy, donde no solo hemos puesto en marcha el litio, el cannabis medicinal, las energías renovables, el turismo , sino también un plan de promoción de inversiones, donde devolvemos las contribuciones patronales, entre un 30 y un 80% del impuesto a las Ganancias, y entre un 5 y un 30% del capital invertido para los que quieran reinvertir y generar trabajo en la provincia. Ese es el camino que tiene que transitar la República Argentina. Hoy en Paraguay el 70% de las inversiones son de capitales argentinos.

-Pero hay una carga fiscal muy baja, muy tentadora en Paraguay.

Claro, por eso hay que armar esquemas de este tipo, se puede hacer en todo el país, es el modelo de los parques comerciales industriales y de servicios, y estamos trabajando en eso, además de un buen programa para resolver la macro.

Ahora se reúnen los equipos económicos de los potenciales candidatos porque una alianza para ganar una elección la hace cualquiera, pero el tema es gobernar

Exactamente, y sostenidos en un plan de gobierno, desde el radicalismo vamos a tener en marzo un congreso programático, pero lo que van a ver es que vamos a reunirnos siempre con los equipos técnicos, estamos muy avanzados en el programa macro, pero en la misma dimensión del programa macro vamos a tener un programa productivo, que resuelva el tema del trabajo, porque lo único que saca a los pobres de la pobreza es el trabajo, recuperar la cultura del trabajo y el esfuerzo.

Usted sabe que es muy probable que el futuro presidente gane en segunda vuelta, desde la segunda hasta la asunción hay poco tiempo, hay que designar a mucha gente ¿y usted qué avizora? porque yo lo que cuestiono a Macri es que bailaba con Gilda en 2015 y no hizo un discurso a lo Churchill: sangre sudor y lágrimas, la herencia recibida es una porquería y vamos a tener que tomar medidas drásticas, No se animó. ¿Usted cree que el próximo presidente va a tener que ser Churchill?

Creo que sí, y que va a haber que tomar medidas en las dos direcciones, no sólo para resolver la macro sino para transformar productivamente a la República Argentina y hacernos cargo de cómo nos dejen el país.

¿Viene la parte fea también?

Vienen un combo de medidas que tienen que ver con ordenar las cuentas fiscales y poner en marcha la economía para que produzca

Ahí usted tiene experiencia porque manejó en su provincia lo de Milagro Sala, pero a nivel nacional, anuncian una serie de modificaciones fiscales, y de pronto va Hugo Moyano, con Pablo Moyano y te dicen ‘te paralizamos el país , te bloqueamos la ruta, te hacemos 50 mil piquetes, no me toques el tema laboral, con nosotros no se jode’ ¿qué se hace?

Hay que tomar la decisiones y bancarlas, que es lo que hice en Jujuy, que era una provincia inviable que hoy está en marcha con un esquema productivista importante, pero donde primero tuvimos que ordenar el gobierno paralelo que había y tomar las decisiones que había que tomar. Lo hice en Jujuy, es lo que hay que hacer en el país.

-”Estamos preparados para el plan A, B o C si nos dejan el país mucho peor, medianamente peor, o tan peor como ahora, no le tenemos miedo a cómo nos dejen el país, no podemos seguir hundiendo el barco, este Gobierno no da más, estamos trabajando con mucha responsabilidad, y más allá de las diferencias, buscando un programa común que es lo que no tuvimos en 2015.

Qué piensa usted del debate por la coparticipación ¿cree que en el fondo tiene algo de razón Alberto Fernández cuando dice que en el interior no tienen agua porque hay ciudades opulentas que piensan en construir más subtes?

La ciudad tiene recursos, el área metropolitana tiene un esquema de subsidios, pero este no es un problema de CABA, de Larreta, es un problema del gobierno nacional que reparte a las provincias el 32% cuando lo que tiene que repartir es el 48%. En todo caso Alberto Fernández y Sergio Massa tienen que hacer un análisis de cómo están repartiendo desde el gobierno nacional, y de las medidas que toman, porque es el gobierno nacional el gran responsable.

Usted con Alberto intentó tener una buena relación ¿se cansó, siguen siendo amigos?

No hablo con él desde que visitó a Milagro Sala , no he vuelto a hablar más.

Su impresión sobre la presentación de Macri de ayer, se subió al ring ¿está compitiendo por una candidatura?

No lo se, tiene derecho a serlo, pero no lo se, y me parece que está bien que presente sus ideas, que tenga el acompañamiento de dirigentes, ha sido presidente, es un dirigente importante de Juntos por el Cambio, el líder del PRO, así que está bien.

¿Qué opina de la postura de Quintela sobre el litio?

Ellos todavía no tiene exploración , el litio es un recurso de las provincias pero hay que posibilitar la inversiòn privada, acá el que viene a poner plata a Jujuy es bienvenido, no me importa la bandera, lo que necesitamos es trabajo, lo que no podemos hacer es poner trabas

Van a poner una fábrica de baterías de litio en Jujuy ¿es una empresa estata ,o privada?

Es una empresa privada , tenemos acuerdos con una empresa china, con una italiana, estamos por recibir otra empresa importante china que fabrica autos, el sector privado agrega valor: el negocio de la movilidad eléctrica en los próximos 10 años en América Latina va a ser de 35 mil millones de dólares. La Argentina puede participar en 18 mil millones de dólares, es impresionante el potencial.

¿Su sueño es ser presidente y que su vice sea quién?

No sé, falta, el 24 de junio tenemos que presentar la lista de candidatos.