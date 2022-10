Gerardo Morales: "Estoy dispuesto a llevar de vice mío a alguien del PRO"

Las definiciones del titular del radicalismo y precandidato presidencial se produjeron durante una entrevista difundida este domingo por Radio Rivadavia, cuyos puntos más relevantes se reproducen a continuación.

Periodista (P): En los diferentes diarios en los que se habla del acto por los 39 años de la recuperación democrática que ayer encabezaste se habla de un desafío a Macri, ¿está bien interpretado o no fue un desafío?

Gerardo Morales (GM): No, para nada. Fue a saludarnos Horacio Rodriguez Larreta, estuvieron Diego Santilli, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Maxi Ferraro. Hablamos con Lilita, que se disculpó pero que nos acompañaba, obviamente. Estuvo Milman, porque invitamos a Patricia Bullrich, pero tenía agenda en Uruguay.

Hicimos un acto para homenajear a Alfonsín y para recordar ese 30 de octubre que fue una bisagra para la República Argentina, porque ese día la verdad y la justicia le ganaron a la auto amnistía, a la impunidad. sin ese triunfo, no hubiera habido Juicio a las Juntas Militares, no hubiera habido jueces, fiscales,. Fue un momento importante para todo el pueblo argentino e hicimos un acto con la presencia de todos, hubo algunas ausencias con aviso, pero estuvieron dirigentes de todo el país, de las 24 provincias, fue un acto de unidad.

P: Yo pensaba eso : ¿Cómo a 39 años de esa fecha tan clave para el radicalismo, al reivindicar la figura de Alfonsín se va a poner el foco en el tema económico, en lo que pudo ser un gobierno no tan bueno, en vez de ponerlo en el peronismo, en los que querían indultar a todos, o que querían a toda costa frenar los juicios? Me parecía raro.

GM: Claro, yo arranqué mi mensaje ayer con eso, porque si hubiera ganado la autoamnistía no pasaba nada, los genocidas hubieran caminado libres y se hubieran cruzado en la calle con nosotros. Me parece que más allá de cualquier tipo de especulación fue un acto del radicalismo, obviamente hubo la reafirmación de algo que Martín Lousteau dice desde hace tiempo, que va a ser candidato, porque el comité radical de la Capital fue el anfitrión, con la participación de todas las provincias. Martín va a ser uno de los candidatos, va a haber una disputa como también la habrá a nível presidencial, entonces tranquilos.

En mi mensaje también puse énfasis en los más de 100 años de nuestro partido y en la resiliencia, nosotros somos una organización resiliente, que tiene capacidad de lucha frente a la adversidad, se ha caído 100 veces y 100 veces se ha vuelto a levantar. Hemos mostrado todo nuestro potencial, los 412 municipios que gobernamos, las tres provincias, todo nuestro potencial parlamentario, en un acto que es de todo el pueblo argentino, pero donde hubo un vehículo que fue la Unión Cívica Radical, que permitió que ese 30 de octubre le ganemos a la impunidad. Los argentinos nos merecíamos ese festejo y los radicales también.

P: Hay cosas que se vienen diciendo hace un tiempo, vos va a ser candidato, Manes va a ser candidato y Lousteau va a ser candidato en la Ciudad, como lo reiteraste recién . ¿Hay alguien que no quiera que Lousteau sea candidato en la Ciudad?

GM: No se, pero es como que hay algo de “esto me pertenece”, “La Ciudad me pertenece, es mía”. Pero somos una coalición, y por eso la aclaración de que somos candidatos de una coalición, y cuando decimos con Martín que tal vez es mejor intentar fórmulas cruzadas, es por las perspectivas de un gobierno de coalición, que en la experiencia anterior no tuvimos, y eso no es responsabilizar a Mauricio Macri o al Pro, fue una responsabilidad colectiva, que hoy las vemos, después de analizar lo que pasó entre 2015 y 2019, y decimos: lleguemos mejor. También llegamos rápidos en 2015, como acelerados. Está vez vamos a llegar con más tiempo, con un plan, pero tenemos que lograr un gobierno de coalición de verdad.

P: ¿Vos estarías dispuesto a ir de vice de alguien?

GM: Yo estoy dispuesto a llevar de vice mío a alguien del PRO. No me bajen, vengo de a poquito remando, y vamos a llegar, y vamos a llegar con buenas chances para el radicalismo.

P: Todos hablan de gobierno de coalición, de reforzar la UCR que se la ve más consolidada en todo el país, pero nadie habla de dar un paso al costado. incluso el propio Larreta que ayer estuvo acompañándolos, no piensa tampoco en una fórmula mixta en la que él sea segundo. Esta circunstancia en la que nadie quiere bajarse a ser un acompañante de fórmula y a tener al PRO de primera figura, y a la UCR de acompañante, nos hace preguntarnos ¿dónde está la unidad?

GM: Es que la unidad no pasa por eso, y falta tiempo, estamos terminando octubre, las candidaturas -de acuerdo al cronograma electoral- se tienen que presentar en junio, y hasta esa fecha todo los que somos o vamos a ser candidatos vamos a trabajar. Luego llegará el momento de acomodar las cosas, no nos apuren, ustedes nos dicen a nosotros : ‘che están en las candidaturas y no en los temas de la gente’.

Nos estamos preparando, pero cuando usted marca que nadie está dispuesto a ceder, el año que viene va a ocurrir eso, va a pasar, y seguramente se va a dar una disputa y para eso están las PASO, el tema es que establezcamos reglas del correcto desempeño electoral hacia adentro de la coalición, que ya hemos trabajado y lo tenemos establecido. Pero lo más importante, la clave de la unidad es el plan de gobierno, y en eso estamos trabajando muy bien. Somos una coalición de partidos políticos, no somos las carmelitas descalzas, hay diferencias, lo que no nos debemos permitir hacer, lo que no nos debe permitir el pueblo hacer, es lo que está haciendo el FDT, que no llegó con un plan, que se pelean en la gestión de gobierno.

Fíjense que nosotros en la gestión de Mauricio no nos peleamos. Había autoridad, liderazgo, eso quiero reivindicar de Mauricio. Lo mismo en la gestión de Cristina, más allá de que no estemos de acuerdo con lo que se hizo, pero lo que está pasando ahora es tremendo. Nosotros no hicimos el papelón, ni la novela que ha hecho para tomar medidas este gobierno. Podremos haber tomado medidas buenas y malas, como pasa en cada gobierno, pero lo que ahora pasa, nunca.

P: ¿De quién habla Mauricio Macri cuando dice “populismo light”, habla de la coalición opositora, de la oficialista?.

GM. No sé, pregúntele a él. En el radicalismo no va a encontrar populismo. Tenemos tres gobernadores, como meta equilibrar las cuentas fiscales, responsabilidad en la administración pública, eficiencia en la gestión, no eficientista, porque cuando te convertís en eficientista te olvidás de la gente. Mauricio es un dirigente importante en JXC, los que están tensos que dejen de estarlo.

P: Hace un momento hablaba de las PASO, ¿qué pasa si las PASO no están, qué van a hacer?

GM. Ya lo tenemos resuelto, ya está escrito y formado por los cuatro partidos nacionales y los partidos provinciales que integramos JXC. Cuando hay PASO se dirime con las PASO, cuando no hay PASO se dirime con internas abiertas. Ya está

definido.

P: Igualmente el Gobierno no tiene los votos

GM: Yo creo que no los van a tener, están en una telenovela en el FDT tremenda. A veces nosotros entramos en algún capítulo, pero es distinto ser telenovela de oposición , que convertir la política en una telenovela en gestión de gobierno.

P. ¿Nadie en Juntos por el Cambio va a avalar esa medida de derogar las PASO?

GM: No, porque ya hay una decisión de rechazar cualquier intento de derogación. Lo que el FDT quiere es jodernos y no lo van a lograr. Nosotros ya tenemos resuelto que el procedimiento sino hay PASO es interna abierta dentro de la coalición. Vamos a ser candidatos de la coalición. Ayer Martín puso bien el punto en este tema, porque en la Ciudad, en varios lugares, debemos tratar de llegar con fórmulas cruzadas para que el gobierno sea de coalición.

Todo esto es un aprendizaje para la política argentina, los gobiernos de colisiones no son fáciles, estamos en ese tránsito, hay reglas. Estamos mirando las experiencias del exterior, vamos a tener encuentros sobre este tema en febrero o marzo.