“Se tienen que terminar los mafiosos, que obligan a la gente a ir a las marchas o les quitan una parte del plan. En los movimientos sociales hay mafias que manejan un estado paralelo. El año pasado las organizaciones sociales manejaron 700 mil millones de pesos", aseguró Morales.

Embed Lo que resuelve la pobreza es la cultura del trabajo. Necesitamos recuperar la gran clase media argentina y ese objetivo se cumple con un programa basado en producción y empleo de calidad.



Parte de mi entrevista en @todonoticias. pic.twitter.com/F42q15sCkd — Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 21, 2023

A continuación, las definiciones del presidente de la UCR y candidato a la presidencia de la Nación, durante el programa del lunes en TN:

Organizaciones sociales y planes

“También se tienen que terminar los mafiosos, que obligan a la gente a ir a las marchas o les quitan una parte del plan. En los movimientos sociales hay mafias que manejan un estado paralelo. El año pasado las organizaciones sociales manejaron 700 mil millones de pesos , cuando pasa eso el país está patas para arriba, eso hay que dar vuelta. Imaginen 500 mil millones puestos para incentivar la producción”.

“Los planes sociales tienen que estar en función del trabajo. Hay que verificar los oficios que tienen los beneficiarios. En general, las organizaciones sociales no se han dedicado a formar a los beneficiarios de planes. Grabois y Pérsico tienen que mirarse a la cara y decir que han fracasado. Por eso hablamos de recuperar la gran clase media argentina, que es a través del trabajo. Una familia deja de ser pobre a través del trabajo. Los planes han demostrado que son ineficaces porque no han sacado a los pobres de la pobreza. Hay que convertir todos estos fondos en incentivos para el que toma empleo”.

“En Jujuy, además del litio, del cannabis con fines medicinales, las energías renovables, el turismo, hemos puesto en marcha un régimen de promoción de inversiones para que el que quiera invertir: le cobramos cero de impuestos provinciales, y le devolvemos entre un 30% y un 60 % del impuesto a las ganancias, el régimen se hace cargo del 931, las contribuciones patronales que implican un tercio del costo laboral, y además se le devuelve entre un 5 y 15% del capital invertido, depende de la cantidad de mano de obra que haya generado”.

La apuesta es al trabajo, nos tenemos que animar a estos modelos que generen crecimiento, que generen producción y generen trabajo. Hay que romper con esta lógica barata antiempresarial, lo que necesitamos es que se invierta, que se genere producción y que se genere trabajo. Ahí tenemos que ser disruptivos'.

"Desde el radicalismo estamos llevando al encuentro de economistas de JXC que tenemos el 29 de marzo, un programa macro potente, para resolver la inflación, pero también un programa productivista que genere más trabajo en el país”.

“Hay cayos que tocar, a mí en Jujuy me tomaron la plaza 50 días, movilizaban 40 mil personas, no 5 mil como hacen en la 9 de Julio, tenía un estado paralelo, tenía a Milagro Sala, que es uno de los ejemplos más crudos del sistema de corrupción kirchnerista. Milagro Sala era la expresión de ese estado paralelo, autoritario, que tenía a las familias más pobres como rehenes. Terminamos con eso, terminamos con grupos armados, murió el Pato Condorí, murió Ariel Velázquez, los mataron. No sé de qué hablan los que dicen que es una perseguida política. No solo es una delincuente que está presa, sino que es una persona que puso en marcha un sistema de violencia en la provincia, que solo los jujeños conocemos. Eso pasa en la República Argentina, por eso hablo de orden, de restablecer el orden, no lo hago de la boca para afuera, lo hice”.

Plan económico

“Tenemos un programa monetario, un programa financiero, hay que tomar muchas medidas para resolver el problema de la inflación. Tenemos también medidas para bajar el gasto público, hay muchos problemas que están asociados al déficit fiscal, que van generando una situación de inflación descontrolada, cuando uno emite pesos y gasta más de lo que puede. Por eso decimos que nos están dejando el país patas para arriba, y la consigna que planteamos es que hay que dar vuelta la Argentina, y eso implica ordenar. Hay que restablecer el orden: hay que ordenar la economía, el Estado, el gasto público, la calle, hay que ordenar la vida de todos los argentinos”.

“Hay que hacer lo que hice en Jujuy, una provincia chica pero que tenía problemas de índole nacional, teníamos una situación de 32 años de déficit fiscal, tuvimos que ordenar eso, y hoy estamos con superávit, y con proyectos que hemos generado, como el del litio, donde Jujuy tendría que estar ya produciendo 82.500 toneladas desde diciembre, pero vamos a empezar en junio por estas restricciones al capital y a las importaciones de bienes de capital, que son un contrasentido, porque si se hubieran autorizado esas importaciones de bienes de capital, solo en litio, si empezábamos, Jujuy exportaba 3200 millones de dólares”.

“Tenemos que ordenar con decisión, que es lo que necesita el país. El país necesita liderazgo, necesita un rumbo, un presidente con carácter, que gobierne con autoridad, para ordenar esta Argentina que nos están dejando patas para arriba”.

La corrupción

“Patas para arriba están los valores, no puede ser que la cultura de la violencia y la confrontación se impongan a la cultura del esfuerzo y el trabajo, hay que dar vuelta eso. No puede ser que se use la política como refugio para los delincuentes y los corruptos. Lo digo porque desde que fui senador luchábamos con todo un grupo de senadores, desde que arrancó el kirchnerismo, contra Boudou, José López, Jaime, Cristina, y en Jujuy la corrupción está presa”.

Cortes de rutas y calles

“Está dado vuelta el país cuando cortan las calles, y no dejan que llegue a trabajar el que tiene que ir a trabajar. En Jujuy terminé con los cortes de ruta con un sistema contravencional y de multas. El que corta rutas en Jujuy paga entre 200 mil y 600 mil pesos de multa. Tiene una sanción económica o va preso, y hay varios que fueron presos por entorpecer. El derecho a protestar, a manifestarnos, que es un derecho que tenemos que está establecido en la Constitución, no nos da derecho a hacer protestar a otras personas, o a restringir otros derechos. Esto se tiene que terminar”.

La Justicia

“La justicia debe ser independiente, en Jujuy a Milagro Sala la enjuiciaron 27 jueces, el 85% de los cuales fueron designados durante los 32 años de gobiernos justicialistas. Lo que pasaba en Jujuy es que Milagro Sala pateaba las puertas de los juzgados, manejaba la mitad de la policía. Otra cosa que hice fue hacer respetar a la policía, muchos me cruzan por la calle y me dicen: “Gobernador, gracias por hacer que nos respeten”, y los jueces y fiscales dicen: “Gracias por hacer cumplir la ley”.

El narcotráfico en Rosario

“Hay que respetar la ley y las instituciones, eso es lo que hay que hacer en Rosario. Todos tenemos que ser Rosario, porque Rosario puede ser una mancha que se extienda a todo el país, porque el narco empieza estableciendo vínculos con el poder político, judicial, el gobierno, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil. Cuando la mafia entra establece vínculos en todos lados. El Ministerio Público Fiscal tiene informes de que las órdenes vienen de las cárceles de Marcos Paz, de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. El 90% de los hechos que ocurren en Rosario responden a órdenes que se dan porque hay un servicio penitenciario que también está infiltrado por la corrupción”.

“Cuando sea presidente me voy a hacer cargo de resolver el tema de Rosario porque es un delito federal, pero el presidente Fernández mira para el costado, y se tira la pelota con el gobierno provincial, por eso digo que todos tenemos que ser Rosario. Lo primero que tiene que hacer un presidente es convocar el Comité de Crisis, modificar el comando de las fuerzas de seguridad tanto provinciales como federales, para que actúen coordinadamente, pero sin un comando local, romper todos los lazos y las trenzas locales. La inteligencia criminal tiene que ir en una dirección, y hay que profundizar el control en las fronteras. Hay informes que dan cuenta de que la mayor parte de la droga viene en avión desde Uruguay , se conoce donde están las cocinas, entonces la primera causa en términos de narcotráfico e inseguridad que adopte un presidente que se haga cargo tiene que ser Rosario”.

Javier Milei y el kirchnerismo

“Hay que correr el velo sobre Javier Milei, Cristina le debe estar prendiendo velas, y debe tener una estampita de Milei, cuidado los que voten por Milei, porque lo que hacen es propiciar que siga gobernando el kirchnerismo, que es la casta política más corrupta de la República Argentina. Tiene que haber un fin de ciclo, CristIna se tiene que ir a su casa, dejarse de joder con la política argentina, y permitirnos trabajar para dar vuelta la República Argentina a los que queremos que la política no sea más el refugio de los delincuentes. Cuidado con ir con ingenuidad a votar a Milei, porque él está en la política argentina para beneficio del Frente de Todos y del Kirchnerismo".