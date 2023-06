Gerardo Morales le responde al Gobierno Nacional

¿Quisieron voltearlo hoy?

“Va a ser bastante difícil eso. Ya hemos vivido esta situación.Nosotros ya lo vivimos cuando nos hicimos cargo en 2015. Nos llevó tiempo, nos llevó cuatro meses poder restablecer el orden. Nos tomaron 50 días la plaza, rompieron todo, es lo que han hecho durante 15 años. El Estado Paralelo, el mismo que funciona en Chaco, el que funciona en el país. Las organizaciones sociales manejaron el año pasado 700.000 millones, manejan fondos públicos sin control, se hacen ricos, se creen dueños de la vida de las personas, y terminan en lo peor, terminan en muerte. Acá mataron a Lucas Arias, al Pato Condorí, a Ariel Velásquez, en Chaco desapareció Cecilia”.

“¿Qué hace Pietragalla? ¿Qué hace Wado de Pedro, que se hace ahora el acuerdista? ¿Qué hace Aníbal Fernández? ¿Qué hace Cristina? ¿Qué hace Alberto? No dijeron nada de lo que pasa en Chaco. Forma parte de la misma matriz de la que tiene que salir la República Argentina que tiene que salir de la matriz de la violencia, de los cortes de ruta, del manejo de los planes.

“Hay un video y unos chats a los que pudimos acceder en donde a la gente además le pagaban 5.000 pesos por día de adicionales para que cometan los hechos de violencia que han cometido. ¿De qué habla Wado? ¿De qué habla Cristina? ¿Esto es manifestación pacífica?. Haber roto la Legislatura, incendiado partes de la Legislatura, incendiado autos de personas que no tienen nada que ver con la situación. Y ni les cuento los comercios que han roto mientras se retiraban. Esto pasaba en aquella Jujuy de hace 15 años. Quieren volver a esa Jujuy, bajo el comando del Gobierno Nacional, a quien responsabilizo directamente”.

“Lo hago responsable al Presidente y a la Vicepresidenta directamente y a todos sus funcionarios. Ellos son los que dieron la orden para que no intervenga la Gendarmería. En el caso de Purmamarca, que es la intersección de dos rutas, nacionales e internacionales, la Ruta 52, que es el paso de Jama, la Ruta 9 es la que llega a Villazón. Ahí se está aplicando el Código Procesal Penal Nacional, está la flagrancia. Es decir, hay un delito que se está cometiendo y que lo está viendo la Gendarmería, que está justamente allí”.

“La Gendarmería no necesita la orden del juez para actuar directamente cuando hay un caso de flagrancia. Y no lo hicieron. Actuamos nosotros. Y quiero comentar lo de Purmamarca, porque ahí se dice que se dio una dura represión. A las 6 de la mañana la policía empezó a avanzar para que se corran, fueron apedreados ya a las 6 de la mañana y se retiraron. A la tarde, luego de varias intimaciones, fueron mis ministros, fueron funcionarios de Seguridad, fueron los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, que fueron agredidos por las personas para intimarlos a que liberen la ruta porque están cometiendo un delito en el marco del 194 del Código Penal. Y resulta que cuando ellos se niegan a esa situación, la policía avanza. La policía primero es apedreada, como hicieron hoy en la Legislatura. Tiran gases por abajo y siguen siendo apedreados y allí la policía actúa. Esto es lo que pasó. ¿De qué represión me hablan? Fue agredida la policía en el caso del sábado en Purmamarca y hoy se ha visto, pero fue agredido hasta un periodista desde un medio nacional. 57 efectivos de la policía están internados y hay civiles también internados”.

Gobernador, una pregunta: ¿Usted conecta lo que pasó en Chaco con esto? ¿Usted cree que para tapar lo que pasó en Chaco hicieron esto?

“Obvio, obvio, obvio. Lo hicieron. Tuvieron un doble motivo acá. Acá el motivo de tapar Chaco, incentivar para frenar una reforma de la Constitución que pone en debate un tema nacional. La reforma de la Constitución que ha sido votada esta mañana, jurada esta mañana y que va a entrar en vigencia apenas esté publicada en el boletín oficial,

establece, además de nuevos derechos, además de la prohibición de las reelecciones indefinidas, la eliminación de los fueros para la política, la prohibición de la ley de lemas, la prohibición de los indultos para casos de corrupción y femicidio, nuevos derechos, la primera constitución que aborda la inteligencia artificial, genera el derecho a la inclusión digital, establece con rango constitucional la paridad de género y los derechos por la diversidad, entre otros derechos, establece también la garantía del derecho a la manifestación pacífica, como un derecho por el que no hay que pedir permiso porque esa es una conquista democrática. Pero también en el artículo 67, manda a la Legislatura a regular derechos que no son absolutos”.

“Los derechos que ustedes tienen y que yo tengo de la Constitución Nacional no nos dan derecho a afectar derechos de otras personas. Y este es el debate nacional que tenemos que dar. Por eso el 67 que se ha votado en la Constitución y que sostengo totalmente y que va a estar vigente apenas se publique la reforma de la Constitución, prohíbe los cortes de rutas, prohíbe los cortes de calles, prohíbe la usurpación de edificios públicos, establece la necesidad de reglamentar la articulación de derechos que no colisionen entre sí en el marco de los estándares de Naciones Unidas sin criminalizar y sin estigmatizar. Pero hay una prohibición a lo que es un delito”.

“¿De qué habla el Presidente? ¿De qué habla Cristina? Lo que pasa es que ellos han fomentado este modelo, un modelo de violencia y de corrupción. Así como ella me dice no sé qué cosa del ADN, yo digo que Cristina tiene en su ADN la violencia y la corrupción y ella sabe bien que eso es así”.

Gobernador, dicen también que detrás de esta reforma constitucional está el negocio del litio y ahí usted está en combinación con empresas extranjeras.

“Miren, no tiene nada que ver, eso es falso. Pongámonos de acuerdo en qué es litio. El litio es uno de los minerales críticos como el cobre, el níquel, el cobalto, que forman parte de los sistemas de acumulación de energías renovables para la transición energética, para El gran cambio que en 30 años tiene que haber en el mundo para salir de un sistema de energía que quema combustibles y para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. De modo tal que el litio no mata a la pacha, el litio salva la tierra, la pacha. Primero eso”.

“Segundo, no hay ninguna explotación de litio en la provincia de Jujuy que no tenga el acuerdo, el consenso y la consulta previa informada de las comunidades indígenas. En todos los casos ha habido aprobación de las comunidades indígenas sobre la explotación de litio. En el caso Olaros, en el caso de Sales de Jujuy que está ya en explotación, en el caso de Exar que es en el Salar de Cauchari, y en el caso de Salinas Grandes, donde hay comunidades que están en desacuerdo, pero que ya la comunidad de Lipán, por ejemplo, y la de Saladillo, de otra comunidad, autorizaron la exploración. Y por cada etapa de la producción de litio, exploración, explotación, siempre tiene que estar el consenso previo informado y tiene que haber informes de impacto ambiental”.

“De modo tal que lo que la Constitución establecía respecto de las comunidades originarias era un avance cualitativo en términos de derecho. Les pido que lean, si ustedes entran por Internet a la actual Constitución, Van a leer el actual artículo 50 de la Constitución. Hay dos líneas que dice que habrá una ley que tiene que proteger a las comunidades. Nosotros habíamos redactado un artículo en línea con el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución, que le reconoce la propiedad comunitaria, la obligación de la educación bilingüe e intercultural, que le reconoce también en la primera Constitución que hace operativo el convenio 169 de la OIT, que es la consulta previa informada para los pueblos indígenas. Y esto sostenido con el aval de actas firmadas por 156 comunidades que han trabajado durante cuatro meses que venimos trabajando ya la reforma”.

“Yo convoqué a esta elección en noviembre del año pasado. ¿De qué me hablan? Les generaron dudas a las comunidades, entonces dijimos, ok, no quieren este texto, volvemos al texto anterior. Porque han desinformado y las terminaron perjudicando a las comunidades porque volvemos a un artículo que no tiene los derechos que establecía el artículo 50. Pero bueno, como había dudas en las comunidades, Yo tengo una excelente relación con ellos, tienen dudas, volvemos para atrás, es decir, demostramos también vocación de diálogo en todos los temas”.

“En lo que nosotros no vamos a ceder es en los nuevos derechos que ya están aprobados y ya está jurada la Constitución, así que no se pueden modificar y en este artículo 67 que prohíbe los cortes de que prohíbe los delitos como no es una modalidad de protesta el delito del corte de ruta y de la usurpación de un edificio público esos son delitos y esto es lo que no quiere el kirchnerismo, y esto es lo que no quieren los piqueteros y los violentos que tendrían que estar todos presos”.

“Hay un tuit de Malena Galmarini, la esposa de Massa, de Sergio Massa, que dice ‘a 40 años de recuperar la democracia vemos en Jujuy la brutal represión del gobernador Morales a la policía se le termina la posta de goma y tiran piedras como barrabravas basta ya hablar de minoría marrón en Jujuy que es como decir que las mujeres somos minoría en el país’.

¿Qué le responde teniendo en cuenta la buena relación que usted tiene o tenía con el ministro Massa?

Nada, por eso les dije muchas veces, ustedes no me creen, pero les dije que la relación con Sergio Massa de aquel 2015 se ha deteriorado desde que se hizo kirchnerista. Porque el que se convierte en kirchnerista termina entregando una consigna cultural. Porque termina degradándose culturalmente. Porque lo que ha hecho el kirchnerismo es degradar culturalmente a la República Argentina. A ver, Malena, mirá las piedras que nos tiraron, pero mirá las piedras que tiraron, quemaron la legislatura. Eso es una manifestación pacífica. Lo que hoy se ha visto, ha visto el pueblo argentino, es lo que no queremos. Nuestra consigna es que nuestros enemigos son los violentos, y nuestra consigna es la lucha por la paz. Me va a llevar tiempo, un par de meses seguramente. Vamos a restablecer la paz porque en este periodo de casi ocho años de paz, ¿saben lo que logramos? Que de 18.000 trabajadores del turismo tengamos 25.000, que de 400 trabajadores del litio hayamos tenido 12.000 trabajadores del litio, que tengamos el mayor registro de trabajadores de la obra pública, que hayamos cambiado la matriz productiva. Eso se logra cuando un pueblo está en paz y está en el marco del respeto. Eso es lo que queremos para la República Argentina y esto es lo que está en debate”.

“Hay dos modelos diferentes: El del kirchnerismo, que es el modelo de violencia y de corrupción frente a este modelo que cuya bandera levantamos en Juntos por el Cambio que tiene que ver con la paz y con recuperar la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo y salir de esas mafias que le hacen hacer cola a la pobre gente, que si no les dan de baja. Son unos grandes delincuentes”.

Usted no descarta días que vengan días de mucha violencia todavía porque usted ya se tuvo usted dice que ya se tuvo que bancar meses de violencia usted cree que esta violencia va a continuar

“Mire va a ir bajando, no tienen el apoyo del pueblo el 90% del pueblo jujeño, como el pueblo argentino quiere la paz y quiere trabajar y quiere que su familia viva dignamente. No quieren esto, no quieren estar tirando piedras, ni quemando cubiertas y todas esas cosas. Entonces, nosotros vamos a resistir a los violentos. Están llegando, ahí han contratado colectivos, les han dado 25 mil pesos por militante, están trayendo cinco colectivos de Córdoba. Estaban por ingresar a la provincia militantes de la Cámpora, 200 militantes en cuatro colectivos más. Algunos de los presos, que no son de Jujuy, de los 53 presos, hay por lo menos 5 que tenían 500.000 pesos encima, cada uno, ¿eh? 500.000 pesos”.

“Mañana, pasado mañana, van a aparecer las pruebas irrefutables del vínculo del gobierno nacional con todo este clima de violencia que se ha generado, y el vínculo directo de Milagro Sala con toda esta situación. Acá mandaron abogados de Derecho Humano que estaban incentivando el corte. ¿Por qué no lo mandaron a Chaco? A hablar con la pobre familia, con la mamá de Cecilia. Pietragalla, ya está aprobada la Constitución. ¿Y sabés qué, Pietragalla? Prohíbe los cortes de ruta, prohíbe la usurpación de edificios públicos, lo que hace es darle rango constitucional a la prohibición de hechos que son delictivos, que no son una modalidad de la protesta y establece también la necesidad de regular el derecho a manifestarse que no afecte otros derechos, garantizando, este derecho que es una conquista democrática como el manifestarte”.

Gobernador, ¿Usted va a aceptar esta invitación que le hace Wado de Pedro, el ministro del Interior, a través de su comunicado? Dice, lo convoco a construir una salida pacífica, cuidando a la gente y poniendo en valor nuestra democracia. Con diálogo y más diálogo.

“Pero si tenemos un audio, un video, del día sábado de la mañana, cuando viene un vocal de la Comisión del Moreno que inclusive se acredita, que estaba en línea con el ministerio Interior y que le decía a la policía, la Gendarmería tiene un destacamento allí, en el mismo lugar del corte y no ha hecho nada. Y le decía a la policía, acá me dicen del Ministerio Interior que ustedes no pueden intervenir y que la Gendarmería tampoco va a intervenir. Y tenemos chat de diputados nacionales cuya tarea era el vínculo con el ministerio de Seguridad y el ministerio de Interior para que no intervenga la Gendarmería.

Estamos hablando entonces de un Gobierno Nacional que quiere voltear a un gobierno provincial”. Alberto y Cristina parecen Trump y Bolsonaro tomadores de legislaturas, nada más que ellos son golpistas”.

¿Habló con el Presidente?

“No, ¿cómo voy a hablar con el Presidente? Hoy mandó a un amigo de él, ex amigo nuestro, para hablar. Ni les cuento lo que les dije, le dije que se deje de intentar un golpe de estado en la provincia de Jujuy yo no hablo con los golpistas lo único que ha hecho Alberto es venir a la provincia de Jujuy para visitar a Milagro Sala, lo que obviamente es un aval a una modalidad violenta y de corrupción que hemos desterrado en Jujuy”.

“Entonces, ¿cómo que no tiene responsabilidad directa en lo que ha pasado estos días? Algo que vienen ya construyendo desde hace más de un mes, pero además desde la visita a Milagro Sala, lo que hizo es avalarla y victimizar a una gran delincuente que

está presa. Gran delincuente que le robó a los pobres pero que además mató gente”.

Para usted, entonces, Cristina y Alberto son igual a Trump y Bolsonaro.

“Golpistas. Tomadores de legislaturas y golpistas. Exactamente. Eso es lo que le puse en un tweet. Le puse ahí alguna foto, le mandé algunos videos porque no sé qué es lo que ve Alberto, la verdad, qué mirará todo el día. No sé qué ve, porque la verdad, Alberto, hay que hacerle una visita guiada en un súper, ¿no? Para que vea cuánto cuesta el kilo de arroz, el kilo de fideos. Y después llevarlo a la verdulería, donde hay que decirle, mire, Presidente, acá va a haber otros colores, fíjese cuánto está el kilo de tomate. No le importa cómo está la inflación, no le importa cuántos pobres se generan todos los días. Esta es la irresponsabilidad de este gobierno. Y que además de eso, de que no gobiernan para los argentinos y tantos pobres que están generando, generan estos hechos de violencia”.